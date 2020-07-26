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Зеленский провел переговоры с Путиным: что обсудили

26 июля, 18:14

Юрий Божко , Валентина Мартынюк

Президенты говорили о перемирии на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Как сообщили на официальном сайте президента, они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского" саммита 9 декабря 2019 в Париже. Кроме того, Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе.

"Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", – говорится в сообщении.

Также они обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

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Кроме того, Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына. Он отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России.

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Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины.

Напомним, 22 июля состоялись очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. В связи с новым режимом тишины на Донбассе главари "народной милиции" так называемых ДНР и ЛНР отдали приказы боевикам о прекращении огня с полуночи 27 июля.

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