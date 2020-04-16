Обмен пленными на Донбассе: названы имена освобожденных украинцев

На Донбассе завершился обмен пленными в два этапа – сначала освобождали украинцев из плена т.н. "ДНР", а потом отдельно из "ЛНР". Офис президента Украины озвучил имена всех освобожденных украинцев.
Люди, которые освобождены из "ДНР":
- Алакоз Александр (гражданский);
- Гриненко Николай (военный);
- Илюхин Николай (гражданский);
- Карась Владимир (милиционер);
- Костев Евгений (гражданский);
- Помеляйко Александр (гражданский);
- Садовский Александр (гражданский);
- Сирык Вадим (гражданский);
- Шайдов Виктор (военный).
Из "ЛНР" освободили:
- Желдак Виталий (гражданский);
- Можаев Валентин;
- Мироныч Сергей;
- Полозов Николай (гражданский);
- Попова Алевтина (гражданская);
- Русинов Сергей (гражданский);
- Сливка Иван (гражданский);
- Сливка Александр (гражданский);
- Табачный Александр (гражданский);
- Штиль Александр (гражданский);
- Яковенко Александр (гражданский).
Как сообщали новости "Сегодня", на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.
Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": укринской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ еще раньше).
В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. В то же время Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. В то же время Денисова рассказала, куда отправят сегодняшних освобожденных украинцев.
Что говорил Зеленский об обмене пленными:
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
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