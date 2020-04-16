Обмен пленными на Донбассе: названы имена освобожденных украинцев

На Донбассе завершился обмен пленными в два этапа – сначала освобождали украинцев из плена т.н. "ДНР", а потом отдельно из "ЛНР". Офис президента Украины озвучил имена всех освобожденных украинцев.

Люди, которые освобождены из "ДНР":

Алакоз Александр (гражданский);

Гриненко Николай (военный);

Илюхин Николай (гражданский);

Карась Владимир (милиционер);

Костев Евгений (гражданский);

Помеляйко Александр (гражданский);

Садовский Александр (гражданский);

Сирык Вадим (гражданский);

Шайдов Виктор (военный).

Из "ЛНР" освободили:

Желдак Виталий (гражданский);

Можаев Валентин;

Мироныч Сергей;

Полозов Николай (гражданский);

Попова Алевтина (гражданская);

Русинов Сергей (гражданский);

Сливка Иван (гражданский);

Сливка Александр (гражданский);

Табачный Александр (гражданский);

Штиль Александр (гражданский);

Яковенко Александр (гражданский).

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Как сообщали новости "Сегодня", на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

В тренде Обмен пленными-2020: как это происходило

Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": укринской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ еще раньше).

В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. В то же время Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. В то же время Денисова рассказала, куда отправят сегодняшних освобожденных украинцев.

Что говорил Зеленский об обмене пленными:

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