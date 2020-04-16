Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Последние новости Украины

Обмен пленными на Донбассе: названы имена освобожденных украинцев

16 апреля, 13:56

Сергей Мартынец

В Луганской области завершился второй этап обмена заложниками

На Донбассе завершился обмен пленными в два этапа – сначала освобождали украинцев из плена т.н. "ДНР", а потом отдельно из "ЛНР". Офис президента Украины озвучил имена всех освобожденных украинцев.

Люди, которые освобождены из "ДНР":

  • Алакоз Александр (гражданский);
  • Гриненко Николай (военный);
  • Илюхин Николай (гражданский);
  • Карась Владимир (милиционер);
  • Костев Евгений (гражданский);
  • Помеляйко Александр (гражданский);
  • Садовский Александр (гражданский);
  • Сирык Вадим (гражданский);
  • Шайдов Виктор (военный).

Из "ЛНР" освободили:

  • Желдак Виталий (гражданский);
  • Можаев Валентин;
  • Мироныч Сергей;
  • Полозов Николай (гражданский);
  • Попова Алевтина (гражданская);
  • Русинов Сергей (гражданский);
  • Сливка Иван (гражданский);
  • Сливка Александр (гражданский);
  • Табачный Александр (гражданский);
  • Штиль Александр (гражданский);
  • Яковенко Александр (гражданский).

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

В тренде
Обмен пленными-2020: как это происходило

Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": укринской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ еще раньше).

В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. В то же время Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. В то же время Денисова рассказала, куда отправят сегодняшних освобожденных украинцев.

Что говорил Зеленский об обмене пленными:

Реклама

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс обмен пленными

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреляУкраина
Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушек
Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушекFun
Коронавирус в Украине: статистика за 16 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 16 апреля и все подробности из регионовУкраина
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздника
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздникаFun
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 12 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 12 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
В Днепре и области ввели
В Днепре и области ввели "комендантский час": появились подробностиДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...