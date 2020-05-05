Ермак рассказал, когда в Украине ожидается пик COVID-19

Согласно прогнозу развития эпидемиологической ситуации, который озвучили украинские ученые, пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине, вероятно, произойдет до середины мая.

Об этом во время видеоконференции, организованной Atlantic Council, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина.

"Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик еще до середины мая", - отметил Ермак.

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Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина приближается к умеренному уровню распространения коронавируса. По словам премьера, страна движется по пути оптимистического прогноза развития эпидемии.

Отметим, что в Украине первый пик коронавируса обещали на середину апреля, но он так и не случился. Теперь его прогнозируют на начало мая, но в первые дни месяца пока нет резких всплесков заболевания. Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр здравоохранения Максим Степанов уже отмечал, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев.

Согласно последним данным, в Украине подтвержден 12 331 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1619 человек, умерли 303, а карантин в Украине продлят до 22 мая.

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