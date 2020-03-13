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Ермак: В ближайшие месяцы Украина вернет всех пленных

13 марта, 17:09

Сергей Мартынец

Украина продолжает договариваться с оккупантами и Ермак утверждает, что есть прогресс

В ближайшие месяцы Украина рассчитывает на новый обмен пленными, которые удерживаются боевиками на оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он рассказал, что ездил в Минск для того, чтобы посмотреть, как продвигаются переговоры в Трехсторонней контактной группе.

"Несколько дней назад состоялась очередная встреча ТКГ в Минске. Было решено, что мне необходимо там присутствовать, посмотреть, что там происходит и как проходят переговоры... Какие решения были приняты на этой встрече? Во-первых, я считаю это главное принятое решение, и Украина сделает все, чтобы это произошло, – что в течение ближайших месяцев мы вернем всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", – сказал Ермак.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский недавно заявлял, что Украина передала список из более 200 лиц для будущего обмена пленными. Он с сожалением отметил, что в рамках будущего обмена будут и тела погибших украинцев.

В свою очередь народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что включенные в список на обмен крымские татары могут отказаться возвращаться, если узнают, что их меняют на бандитов.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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обмен пленными переговоры в Минске ТКГ Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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