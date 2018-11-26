ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе

Сегодня, 02:29

НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе

Фото: AFP
Фото: AFP

Европейский союз призывает Россию восстановить проход судов через Керченский пролив и снизить градус напряжения. Об этом говорится в экстренном заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Напряженность в Азовском море и Керченском проливе значительно возросла после инцидента сегодня утром между российскими и украинскими военно-морскими судами... Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе, и призываем всех действовать с предельной сдержанностью, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию", – говорится в заявлении спикера дипломатической службы ЕС.

Официальный Брюссель отмечает, что сегодняшние события в Азовском море являются демонстрацией того, что нестабильность и напряженность неизбежно будут возрастать, если не придерживаться буквы закона и международных норм права.

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Незаконное строительство Керченского моста, что является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, параллельно с милитаризацией Азовского моря привело к ужесточению контроля над военно-морским движением в проливе. Европейский союз ожидает, что Россия прекратит проверки судов. 

"ЕС не признает и не признает незаконную присоединение Крымского полуострова к России", – резюмируют европейские дипломаты.

НАТО также призывает Россию и Украину к сдержанности в Азовском море, чтобы разрядить обстановку. Об этом заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

"НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и мы в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации", – отмечается в заявлении представителя альянса.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
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