ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе
НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе
Европейский союз призывает Россию восстановить проход судов через Керченский пролив и снизить градус напряжения. Об этом говорится в экстренном заявлении внешнеполитической службы ЕС.
"Напряженность в Азовском море и Керченском проливе значительно возросла после инцидента сегодня утром между российскими и украинскими военно-морскими судами... Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе, и призываем всех действовать с предельной сдержанностью, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию", – говорится в заявлении спикера дипломатической службы ЕС.
Официальный Брюссель отмечает, что сегодняшние события в Азовском море являются демонстрацией того, что нестабильность и напряженность неизбежно будут возрастать, если не придерживаться буквы закона и международных норм права.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Незаконное строительство Керченского моста, что является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, параллельно с милитаризацией Азовского моря привело к ужесточению контроля над военно-морским движением в проливе. Европейский союз ожидает, что Россия прекратит проверки судов.
"ЕС не признает и не признает незаконную присоединение Крымского полуострова к России", – резюмируют европейские дипломаты.
НАТО также призывает Россию и Украину к сдержанности в Азовском море, чтобы разрядить обстановку. Об этом заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
"НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и мы в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации", – отмечается в заявлении представителя альянса.
Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.
Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
Вы сейчас просматриваете новость "ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"