Обострение ситуации в Азовском море: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Беца заявила, что сегодняшние опасные происшествия в Азовском море свидетельствуют о том, что новый фронт агрессии России открыт

Украина созывает экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за обострения ситуации в Азовском море.

Об этом сообщила бывший пресс-секретарь МИД Украины и новый посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в Twitter.

"Сегодняшние опасные происшествия в Азовском море свидетельствуют о том, что новый фронт агрессии России открыт. Украина призывает к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН", – написала Беца.

Ранее постпред Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что Украина обратится в Совет безопасности ООН в связи с ситуацией, которая сегодня возникла в Азовском море с российскими и украинскими военными кораблями.

"По поручению президента немедленно обращаемся в Совет Безопасности ООН. Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями!", – написал Ельченко.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.