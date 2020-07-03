"ЕС" категорически против отставки Смолия: во фракции объяснили причину

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки главы Национального банка Якова Смолия. Однако "Европейская солидарность" не поддержит его увольнение, поскольку она вызвана политическим давлением на чиновника. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщила народный депутат от этой фракции Ирина Фриз.
Оппозиция объясняет свою позицию политическим давлением на главу НБУ, о котором он сам заявлял.
"Мы категорически против отставки Смолия, поскольку он в своем заявлении отметил, что она вызвана политическим давлением. Хочу напомнить, что согласно закону о Нацбанке, согласно Конституции, НБУ является независимым органом. Но, поскольку глава НБУ заявляет о политическом давлении, есть все основания говорить, что согласно статьи 344 Уголовного кодекса Украины произошло вмешательство в деятельность государственного деятеля. Статья имеет четкий перечень лиц, на которых нельзя осуществлять давление. И среди них – глава НБУ", – сказал Ирина Фриз.
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По ее словам, в ходе рассмотрения вопроса об отставке фракция будет требовать отчета главы НБУ, чтобы он конкретизировал – кто и в какой способ осуществлял давление на него.
Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава НБУ написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление, но не уточнил, о чем конкретно речь. В то же время правление Нацбанка призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. Позже Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением.
В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала о позиции ее фракции по голосованию. Она уверена, что увольнение чиновника будет поддержано.
Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ
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