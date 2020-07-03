"ЕС" категорически против отставки Смолия: во фракции объяснили причину

Оппозиция объясняет свою позицию политическим давлением на главу НБУ, о котором он сам заявлял

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки главы Национального банка Якова Смолия. Однако "Европейская солидарность" не поддержит его увольнение, поскольку она вызвана политическим давлением на чиновника. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщила народный депутат от этой фракции Ирина Фриз.

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Оппозиция объясняет свою позицию политическим давлением на главу НБУ, о котором он сам заявлял.

"Мы категорически против отставки Смолия, поскольку он в своем заявлении отметил, что она вызвана политическим давлением. Хочу напомнить, что согласно закону о Нацбанке, согласно Конституции, НБУ является независимым органом. Но, поскольку глава НБУ заявляет о политическом давлении, есть все основания говорить, что согласно статьи 344 Уголовного кодекса Украины произошло вмешательство в деятельность государственного деятеля. Статья имеет четкий перечень лиц, на которых нельзя осуществлять давление. И среди них – глава НБУ", – сказал Ирина Фриз.

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По ее словам, в ходе рассмотрения вопроса об отставке фракция будет требовать отчета главы НБУ, чтобы он конкретизировал – кто и в какой способ осуществлял давление на него.

Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава НБУ написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление, но не уточнил, о чем конкретно речь. В то же время правление Нацбанка призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. Позже Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением.

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В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала о позиции ее фракции по голосованию. Она уверена, что увольнение чиновника будет поддержано.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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