ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причина

Саммит Восточного партнерства в этом году пройдет без Украины – лидеры стран Евросоюза не собираются приглашать страны-участницы программы, хотя Совет ЕС оценил значительные достижения программы и подтвердил свой подход.

Об этом на своей странице в Twitter 14 мая сообщил репортер Рикард Йозвяк.

"ЕС все еще готовится к саммиту Восточного партнерства в формате видеоконференции примерно на 18 июня, но с участием лишь лидеров институтов ЕС, без лидеров государств-членов", – написал Йозвяк в микроблоге.

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По его словам, не планируется и принятие какого-либо итогового документа, а следующий полноценный саммит Восточного партнерства может пройти в начале следующего года в Брюсселе.

Кроме того, коронавирус оказал влияние и на сотрудничество ЕС с Западными Балканами – публикацию отчетов о прогрессе их евроинтеграции перенесли с июня на осень. Доклады будут опубликованы одновременно с объявлением помощи странам региона.

В то же время публикация рамочного соглашения с Албанием и Северной Македонией все еще запланирована на июнь.

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Напомним, 22 апреля главы МИД стран ЕС провели видеоконференцию, чтобы оценить подход и политику Евросоюза в отношении восточных соседей (в особенности Украины и региона Восточного партнерства) в свете пандемии COVID-19.

Напомним, ранее бывший замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев рассказал сайту "Сегодня", почему в одном лагере с Арменией и Беларусью в Восточном партнерстве у Украины перспектив нет.

А как в прошлом году отмечали десятилетие программы, смотрите в видеосюжете:

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