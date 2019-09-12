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ЕС продлил персональные санкции за агрессию против Украины

12 сентября, 15:30

Ограничительные меры были введены в отношении 170 лиц и 44 компаний

Фото: facebook.com/eucouncil

Фото: facebook.com/eucouncil

Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении 170 лиц и 44 компаний, причастных к агрессии России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Антироссийские ограничительные меры продлены на шесть месяцев – до 15 марта 2020 года.

Речь идет замороженных активах и ограничениях на поездки. В настоящее время они применяются к 170 лицам и 44 компаниям, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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Отмечается, что данное решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС 13 сентября 2019 года.

В ЕС отмечают, что за российскую агрессию также действуют экономические санкции, нацеленные на отдельные сектора российской экономики (до 31 января 2020 года), санкции за незаконную аннексию Крыма и Севастополя (действуют до 23 июня 2020 года). Напомним, в конце июня Евросоюз продлил экономические санкции против России.

В тренде
ЕС продлил персональные санкции за агрессию против Украины
Фото: facebook.com/eucouncil

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Евросоюз убрал несколько лиц из санкционного списка по России. В нем отсутствует экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев, так как ЕС отменил против него санкции в феврале. Также из "черного списка" удален экс-главарь т.н. "ДНР" Александр Захарченко в связи с гибелью.

Ранее Украина запретила ввоз авто из России. Подробней смотрите в сюжете:

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Россия ЕС санкции

Источник: Сегодня

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