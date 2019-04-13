Евросоюз убрал нескольких лиц из санкционного списка по России

По данным СМИ, вычеркнуты девять украинцев, которые, как считается, входили в окружение Януковича

Фото: REUTERS/Yves Herman.

ЕС был вынужден убрать нескольких человек из своего санкционного списка из-за недостаточности доказательств их причастности к российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщила в субботу электронная версия газеты "Вельт" со ссылкой на внутренние документы Европейской внешнеполитической службы (EAD). Имена не называются.

Из перечня были, в частности, вычеркнуты 9 украинцев, которые, как считается, входили в окружение экс-президента Виктора Януковича. Сейчас в санкционный список ЕС включены 170 человек и 44 организации, которые, с точки зрения Брюсселя, своими действиями подрывали территориальную целостность Украины и способствовали обострению конфликта в стране, уточняет газета.

Издание напомнило, что попавшие в санкционный список лица могут оспорить введение ограничительных мер в суде, однако ряд подобных попыток ни к чему не привел.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз продлил на шесть месяцев санкции в отношении 163 лиц и 44 компаний за причастность к аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Так, Европа продлила санкции до 15 сентября 2019 года. В ЕС называют это наказанием за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ограничительные меры Евросоюза для участников "черного списка" касаются запрета на въезд и замораживание активов.

Отметим, что в списке отсутствует экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев, так как ЕС отменил против него санкции в феврале. Также из "черного списка" удален экс-главарь т.н. "ДНР" Александр Захарченко в связи с гибелью.

Как мы уже сообщали, Евросоюз ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ. Европейцы ввели ограничительные меры против российских военных за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

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