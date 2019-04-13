Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Евросоюз убрал нескольких лиц из санкционного списка по России

Сегодня, 11:20

По данным СМИ, вычеркнуты девять украинцев, которые, как считается, входили в окружение Януковича

Фото: REUTERS/Yves Herman
Фото: REUTERS/Yves Herman.

ЕС был вынужден убрать нескольких человек из своего санкционного списка из-за недостаточности доказательств их причастности к российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщила в субботу электронная версия газеты "Вельт" со ссылкой на внутренние документы Европейской внешнеполитической службы (EAD). Имена не называются.

Из перечня были, в частности, вычеркнуты 9 украинцев, которые, как считается, входили в окружение экс-президента Виктора Януковича. Сейчас в санкционный список ЕС включены 170 человек и 44 организации, которые, с точки зрения Брюсселя, своими действиями подрывали территориальную целостность Украины и способствовали обострению конфликта в стране, уточняет газета.

Издание напомнило, что попавшие в санкционный список лица могут оспорить введение ограничительных мер в суде, однако ряд подобных попыток ни к чему не привел.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз продлил на шесть месяцев санкции в отношении 163 лиц и 44 компаний за причастность к аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Так, Европа продлила санкции до 15 сентября 2019 года. В ЕС называют это наказанием за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ограничительные меры Евросоюза для участников "черного списка" касаются запрета на въезд и замораживание активов.

Отметим, что в списке отсутствует экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев, так как ЕС отменил против него санкции в феврале. Также из "черного списка" удален экс-главарь т.н. "ДНР" Александр Захарченко в связи с гибелью.

Как мы уже сообщали, Евросоюз ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ. Европейцы ввели ограничительные меры против российских военных за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, Евросоюз, санкции

Вы сейчас просматриваете новость " Евросоюз убрал нескольких лиц из санкционного списка по России". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Помпео: США намерены вместе с партнерами усилить изоляцию Мадуро

Сегодня, 05:44

США аннулировали визы у 718 подельников Мадуро

Порошенко встретился с немецкими политиками: о чем говорили

Вчера, 15:40

В рамках рабочего визита в Германию президент обсудил с членами партии Союз90/Зеленые ряд важных вопросов

Россия платит злом на добро: наглость РФ "открыла глаза" Лукашенко

11 апреля, 12:53

Российские ограничения на импорт белорусской сельхозпродукции вывели белорусского президента из себя

Трамп встретится с президентом Южной Кореи для обсуждения темы КНДР

11 апреля, 03:37

Трамп настаивает на том, что санкции должны сохраняться до полной денуклеаризации КНДР

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

И на экране, и в жизни: известные актеры сыграли свадьбу

«Запрещаю Тимошенко использовать имя мужа» – вдова Рыбака

Киевский Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают
Загрузка...

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

Сегодня, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

Сегодня, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

11 апреля, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

11 апреля, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Украинские застройщики отказываются от смарт-квартир

Топ-20 звезд с пугающей внешностью