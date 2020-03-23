Еще один депутат заразился коронавирусом

Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций

У народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Александра Лукашева выявлен коронавирус.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Коронавирус выявлен у еще одного нардепа – Александра Лукашева из ОПЗЖ", – написал он.

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Ранее стало известно, что в Киевской области подтвердили коронавирус у нардепа Сергея Шахова и его супруги. Депутату стало плохо после того, как он вернулся из-за границы.

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На данный момент Шахов по совету врачей решил остаться в инфекционном отделении Александровской больницы Киева. У нардепа диагностировали воспаление легких.

Кроме того, коронавирус COVID-19 заподозрили у еще одного народного депутата Украины – Сергея Вельможного (группа "Довира"). Однако первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.В настоящее время Вельможный остается в инфекционном отделении Александровской больницы, где ожидает результаты повторного анализа на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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