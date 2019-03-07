Еще один кандидат в президенты намекнул о снятии с выборов
Добродомов пригласил представителей СМИ под Центризбирком, чтоб сделать заявление
Кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов заявил о принятии некого "важного решения" и собрался заехать в центральную избирательную комиссию, и опубликовал фото с другим кандидатом в президенты Анатолием Гриценко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Глава партии "Народный контроль" дал понять, что намерен поддержать Гриценко и пригласил журналистов в ЦИК.
"Принял для себя важнейшее решение. Сегодня в 17.00 планирую заехать в ЦИК. Приглашаю представителей СМИ", – подписал Добродомов совместное фото с Гриценко.
Отметим, сегодня уже снялся с выборов президента Евгений Мураев. Лидер партии "Наши" решил поддержать кандидата в президенты Александра Вилкула, а также рассказал, что в ближайшее время будет объединение политических сил на съезде.
Напомним, 1 марта с выборов президента снялся Андрей Садовый. Мэр Львова принял решение поддержать кандидата в президенты Анатолий Гриценко, анонсировав подписание соглашения с новым "партнером".
Вслед за ним еще один кандидат в президенты Украины заявил о готовности сняться с выборов. Лидер партии "Сила людей" Дмитрий Гнап, как и Садовый, снялся с выборов в пользу Гриценко. Уже сегодня он подал в ЦИК заявление о снятии с выборов.
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