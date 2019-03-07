Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости политики

Еще один кандидат в президенты намекнул о снятии с выборов

Сегодня, 17:06

Добродомов пригласил представителей СМИ под Центризбирком, чтоб сделать заявление

Дмитрий Добродомов
Дмитрий Добродомов. Фото: Facebook
Еще один кандидат в президенты намекнул о снятии с выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/132/e41/5c8132e41fc9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/132/e41/5c8132e41fc9c.jpg Политика Добродомов пригласил представителей СМИ под Центризбирком, чтоб сделать заявление

Кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов заявил о принятии некого "важного решения" и собрался заехать в центральную избирательную комиссию, и опубликовал фото с другим кандидатом в президенты Анатолием Гриценко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава партии "Народный контроль" дал понять, что намерен поддержать Гриценко и пригласил журналистов в ЦИК.

"Принял для себя важнейшее решение. Сегодня в 17.00 планирую заехать в ЦИК. Приглашаю представителей СМИ", – подписал Добродомов совместное фото с Гриценко.

Отметим, сегодня уже снялся с выборов президента Евгений Мураев. Лидер партии "Наши" решил поддержать кандидата в президенты Александра Вилкула, а также рассказал, что в ближайшее время будет объединение политических сил на съезде.

Напомним, 1 марта с выборов президента снялся Андрей Садовый. Мэр Львова принял решение поддержать кандидата в президенты Анатолий Гриценко, анонсировав подписание соглашения с новым "партнером".

Вслед за ним еще один кандидат в президенты Украины заявил о готовности сняться с выборов. Лидер партии "Сила людей" Дмитрий Гнап, как и Садовый, снялся с выборов в пользу Гриценко. Уже сегодня он подал в ЦИК заявление о снятии с выборов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, гриценко, кандидат, добродомов, выборы президента-2019

Вы сейчас просматриваете новость " Еще один кандидат в президенты намекнул о снятии с выборов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замгоссекретаря США рассказал, чего ожидает от выборов в Украине

Сегодня, 12:37

Представитель Госдепа провел на днях ряд встреч с кандидатами в президенты и озвучил позицию по выборам

Стало известно, почему наблюдателей из 13 стран не пустят на выборы в Украину

Сегодня, 11:59

Правительство Украины уже составило санкционный список

Украина выбирает президента: кандидаты продолжают раздавать обещания

Вчера, 22:28

Украинцам обещают кредиты для запуска бизнеса под три процента годовых и уменьшение числа нардепов

Украина выбирает президента: главное за 6 марта

Вчера, 20:52

Чтобы выборы прошли законно, привлекут все подразделения МВД и дополнительные резервы

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Под Киевом на улице расстреляли пенсионерку: вся полиция на ногах

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма

"Катю не просто убили, ее пытали ежесекундно": отец Гандзюк

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота