Еще один кандидат в президенты намекнул о снятии с выборов

Добродомов пригласил представителей СМИ под Центризбирком, чтоб сделать заявление

Дмитрий Добродомов. Фото: Facebook

Еще один кандидат в президенты намекнул о снятии с выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/132/e41/5c8132e41fc9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/132/e41/5c8132e41fc9c.jpg 2019-03-07T17:06:19+02:00 Политика Добродомов пригласил представителей СМИ под Центризбирком, чтоб сделать заявление

Кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов заявил о принятии некого "важного решения" и собрался заехать в центральную избирательную комиссию, и опубликовал фото с другим кандидатом в президенты Анатолием Гриценко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава партии "Народный контроль" дал понять, что намерен поддержать Гриценко и пригласил журналистов в ЦИК.

"Принял для себя важнейшее решение. Сегодня в 17.00 планирую заехать в ЦИК. Приглашаю представителей СМИ", – подписал Добродомов совместное фото с Гриценко.

Отметим, сегодня уже снялся с выборов президента Евгений Мураев. Лидер партии "Наши" решил поддержать кандидата в президенты Александра Вилкула, а также рассказал, что в ближайшее время будет объединение политических сил на съезде.

Напомним, 1 марта с выборов президента снялся Андрей Садовый. Мэр Львова принял решение поддержать кандидата в президенты Анатолий Гриценко, анонсировав подписание соглашения с новым "партнером".

Вслед за ним еще один кандидат в президенты Украины заявил о готовности сняться с выборов. Лидер партии "Сила людей" Дмитрий Гнап, как и Садовый, снялся с выборов в пользу Гриценко. Уже сегодня он подал в ЦИК заявление о снятии с выборов.

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