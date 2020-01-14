Еще один "Слуга народа" расслабился и задремал в Раде: видео

Народный избранник попытался оправдаться в соцсети, но его объяснениям не поверили

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Еще один народный депутат от фракции "Слуга народа" дал повод для выводов об эффективности работы законодательного органа страны.

Нардеп Игорь Васылив задремал на рабочем месте во время заседания парламента. Видео отдыха депутата показал 14 января в Facebook журналист Александр Гончаров.

На видео зафиксировано, как Василив спит в кресле во время заседания парламента, а потом просыпается и трет лицо.

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Источник: Александр Гончаров/Facebook

В комментариях к видео в соцсети Васылив рассказал, что он "скучал, а не спал".

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в октябре 13 народных депутатов от разных партий пропустили 90% от 476 голосований в Верховной Раде.

О том, как парламентарии развлекаются в рабочее время, сайт "Сегодня" рассказывал в материале "Нардепы в Раде смотрят порно, а иногда выпивают".

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