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Комитет избирателей Украины назвал главных прогульщиков среди нардепов

1 ноября, 12:46

13 народных депутатов от разных партий пропустили почти все голосования в октябре

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В октябре 13 народных депутатов от разных партий пропустили 90% от 476 голосований в Верховной Раде, где недавно ужесточили наказание за кнопкодавство. Об этом в Facebook сообщил Комитет избирателей Украины.

"Один из них (народных депутатов) не проголосовал ни разу – это Виталий Данилов из ВО "Батькивщина". По данным сайта ВРУ (Верховной Рады Украины)", – говорится в сообщении.

Остальные 12 депутатов-прогульщиков принимали участие в голосовании чаще:

  • Максим Ефимов (внефракционный) принял участие в 1% голосований;
  • Александр Герега (группа "За будущее") – 2%;
  • Андрей Деркач (внефракционный) – 2%;
  • Антон Яценко ("За будущее") – 3%;
  • Юлия Левочкина ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 4%;
  • Игорь Абрамович (ОПЗЖ) – 4%;
  • Вадим Столар (ОПЗЖ) – 5%;
  • Сергей Тарута (ВО "Батьківщина") – 6%;
  • Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 7%;
  • Александр Фельдман (ОПЗЖ) – 9%;
  • Сергей Лабазюк (внефракционный) – 10%;
  • Федор Христенко (ОПЗЖ) – 10%.

"Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин (то есть, не болезнь, отпуск или командировка)", – говорится в сообщении.

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В КИУ отметили, что по сравнению с сентябрем ситуация с пропуском голосований улучшилась. В сентябре 17 депутатов пропустили голосования без уважительных причин.

Отметим, что те народные депутаты, которые исправно посещают Верховную Раду, не всегда занимаются на рабочем месте выполнением своих непосредственных обязанностей.

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Как сообщали новости "Сегодня", народного депутата Богдана Яременко поймали на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа, и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви".

Позже была обнародована новая переписка нардепа с 20-летней девушкой. Он интересовался, сколько она хочет денег в месяц, и сразу предупредил, что женат.

После этого сам Яременко объяснил переписку с проституткой и даже сказал, что жена в курсе. Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписку.

На следующий день, 30 октября, Яременко в Раде рассматривал в телефоне девушек, которых нашел через приложения для знакомств.

Более подробно о том, чем некоторые парламентарии занимаются на рабочем месте читайте в материале "Нардепы в Раде смотрят порно, а иногда выпивают".

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Верховная Рада киу народные депутаты

Источник: Сегодня

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