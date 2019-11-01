Комитет избирателей Украины назвал главных прогульщиков среди нардепов

13 народных депутатов от разных партий пропустили почти все голосования в октябре

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В октябре 13 народных депутатов от разных партий пропустили 90% от 476 голосований в Верховной Раде, где недавно ужесточили наказание за кнопкодавство. Об этом в Facebook сообщил Комитет избирателей Украины.

"Один из них (народных депутатов) не проголосовал ни разу – это Виталий Данилов из ВО "Батькивщина". По данным сайта ВРУ (Верховной Рады Украины)", – говорится в сообщении.

Остальные 12 депутатов-прогульщиков принимали участие в голосовании чаще:

Максим Ефимов (внефракционный) принял участие в 1% голосований;

Александр Герега (группа "За будущее") – 2%;

Андрей Деркач (внефракционный) – 2%;

Антон Яценко ("За будущее") – 3%;

Юлия Левочкина ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 4%;

Игорь Абрамович (ОПЗЖ) – 4%;

Вадим Столар (ОПЗЖ) – 5%;

Сергей Тарута (ВО "Батьківщина") – 6%;

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 7%;

Александр Фельдман (ОПЗЖ) – 9%;

Сергей Лабазюк (внефракционный) – 10%;

Федор Христенко (ОПЗЖ) – 10%.

"Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин (то есть, не болезнь, отпуск или командировка)", – говорится в сообщении.

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В КИУ отметили, что по сравнению с сентябрем ситуация с пропуском голосований улучшилась. В сентябре 17 депутатов пропустили голосования без уважительных причин.

Отметим, что те народные депутаты, которые исправно посещают Верховную Раду, не всегда занимаются на рабочем месте выполнением своих непосредственных обязанностей.

Как сообщали новости "Сегодня", народного депутата Богдана Яременко поймали на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа, и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви".

Позже была обнародована новая переписка нардепа с 20-летней девушкой. Он интересовался, сколько она хочет денег в месяц, и сразу предупредил, что женат.

После этого сам Яременко объяснил переписку с проституткой и даже сказал, что жена в курсе. Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписку.

На следующий день, 30 октября, Яременко в Раде рассматривал в телефоне девушек, которых нашел через приложения для знакомств.

Более подробно о том, чем некоторые парламентарии занимаются на рабочем месте читайте в материале "Нардепы в Раде смотрят порно, а иногда выпивают".

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