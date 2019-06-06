Законопроект о наказании за незаконное обогащение: есть ли шансы на принятие

У гаранта хотят сажать коррупционеров на 10 лет и дать НАБУ больше прав

Президент Владимир Зеленский на днях зарегистрировал в парламенте проект закона о наказании за незаконное обогащение. Аналогичную, уже действовавшую норму, Конституционный суд отменил в феврале. "Сегодня" проанализировали инициативу гаранта и узнали, есть ли у нее шансы пройти депутатов.

Тонкости законопроекта

После февральского решения КСУ в парламент подали больше десятка проектов об ответственности чиновников за незаконное обогащение. Ни один из них так и не попал на стол нардепам. В этот понедельник Зеленский подал свой вариант. По словам замглавы АП Руслана Рябошапки, законопроект долго "отшлифовывали" с экспертами из МВФ и все спорные вопросы удалось снять.

В документе говорится: если выяснится, что чиновник или депутат стал владельцем актива, стоимость которого на 12 тыс. необлагаемых минимумов (204 тыс. грн) превышает его законные доходы, то этому человеку может грозить до 10 лет тюрьмы. Правда, сам Рябошапка называет другую цифру — 11,5 млн грн. Если же стоимость актива больше, чем законный доход, но не превышает порог в 12 тыс. "минимумов", то предусматривается его конфискация. И сделать это можно будет без обвинительного приговора, а распространяться норма будет на все имущество, которое подозреваемый приобрел за три года после начала действия закона. Кроме того, чтобы уволить чиновников не обязательно ждать приговора — такая санкция будет грозить, если суд просто признает активы необоснованными.

Изменится и сама процедура подачи иска. Если Нацагентство по противодействию коррупции обнаружило в декларации чиновника шероховатости, то оно может попросить НАБУ и Генпрокуратуру обратиться в суд. В то же время, по новым правилам, НАБУ даже без проверки деклараций сможет подать иск. Наконец, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура должны будут доказать, что активы имеют отношение к чиновнику, а уже ответчик должен доказать, что он приобрел их законно.

Шансы в Раде

В общественной организации Transparency International Ukraine инициативу Зеленского оценивают положительно, отмечая, что авторы учли все замечания КСУ, а заявленная стоимость активов позволит сосредоточиться на самых серьезных злоупотреблениях. Однако эксперты предупреждают и о рисках.

"Учитывая возможность конфискации имущества еще до окончательного приговора суда, важно, чтобы гражданская конфискация не стала инструментом политического давления или злоупотреблений", — отмечают в организации.

Политолог Руслан Бортник проект оценивает положительно, но считает, что вопрос конфискации нужно доработать:

"Не помешает дополнительный контроль над этим механизмом, например, возмещение стоимости конфискованного в случае, если доказана невиновность человека. Но, если этот проект отдельно будут рассматривать в сессионном зале, то он вряд ли наберет нужное количество голосов. Его нужно подавать пакетом, например, со снижением проходного барьера для политических партий. Или приглашать на время голосования наших международных партнеров".

Реформа НАПК

Готовят в АП и проект реформы НАПК. У Зеленского хотят отказаться от коллегиальности агентства и заменить пять членов руководства одним главой. Кроме того, по новым правилам декларации руководства спецслужб могут рассекретить, а работников под прикрытием оставить закрытыми.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что Верховная Рада отказалась рассматривать закон Зеленского об импичменте. За включение законопроекта в повестку дня проголосовали лишь 110 депутатов.

А еще раньше Рада провалила и другиезаконодательные инициативы президента:

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