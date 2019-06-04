Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение

Глава государства предлагает отбирать незаконно нажитые активы и наказывать уголовной ответственностью

Фото: facebook.com/sluga95.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 10358 о наказании за незаконное обогащение, который предусматривает не только уголовную ответственность, но и конфискацию коррупционных активов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что документ разрабатывался командой Зеленского совместно с иностранными экспертами. Законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц – по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение – статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной.

Авторы подчеркивают, что гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах.

"Антикоррупционные органы пока не могут расследовать производства о незаконном обогащении, совершенные до признания неконституционной статьи Уголовного кодекса. Однако в случае обнаружения необоснованных активов на сумму более 900 тысяч гривен ответственности не смогут избежать и топ-чиновники, которые незаконно обогащались раньше, и те, кто решится на это в будущем. Таким образом, наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов", – пояснили в АП.

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Так, незаконно нажитые активы будут взиматься в пользу государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Рассмотрение таких дел законопроектом предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это и определено Конвенцией ООН против коррупции.

"Внесенный президентом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" не является альтернативным уже зарегистрированным в Верховной Раде законопроектам, поскольку он значительно шире по предмету регулирования и принципиально отличается от проектов, которые уже есть в парламенте", – пояснили у Зеленского.

Напомним, Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, подозреваемые в коррупции не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов. Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике.

В феврале на тот момент еще президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.

В свою очередь в G7 и Всемирном банке ранее сделали заявление по декриминализации незаконного обогащения в Украине. На Западе отмечают, что у них наказание за незаконное обогащение – это мощный инструмент в борьбе с коррупцией. Поэтому они не в восторге от решения Конституционного суда Украины.

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