Еще одна страна признала украинское удостоверение водителя

Украина ратифицировала Соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений с Турцией, которое было подписано во время визита в Киев президента этой страны Реджепа Эрдогана ранее в этом году.

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Об этом 1 июля заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Правительство сегодня ратифицировало важное соглашение с Турецкой Республикой о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Отныне по упрощенной процедуре, без экзаменов, водители могут обменять удостоверение на аналогичные – в стране проживания", – цитируют Авакова в пресс-службе МВД.

Как отметили в министерстве, данное соглашение предусматривает, что граждане Украины, которые легально проживающие в Турции, и турки, которые на законных основаниях живут в нашей стране, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания.

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Подобные соглашения Украина уже подписала с Италией и Испанией. Также планируется заключение аналогичного договора с Францией.

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Напомним, что ранее украинских водителей обрадовали другой новостью – перед Новым годом был запущен сервис "водительских прав в смартфоне". Каждый желающий владелец авто может установить себе государственное приложение "Дія", которое можно использовать в качестве водительского удостоверения.

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