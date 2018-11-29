Эскалация конфликта между Украиной и Россией: появилась реакция Совета ЕС

Сегодня, 13:49

Европейцы выступили с требованиями к Москве после нападения россиян на украинские корабли в Керченском проливе


"Самую серьезную обеспокоенность" по ситуации в Керченском проливе и полную поддержку суверенитета Украины выразили в Совете Европейского Союза.

В обнародованном заявлении говорится – Брюссель ожидает, что Москва обеспечит свободный проход для судов в Керченском проливе, что предусмотрено международными правилами. Также европейцы призвали освободить украинских моряков и захваченные корабли.

Между тем, Украина обратилась к международному трибуналу ООН. Отечественные дипломаты сообщили в арбитраж о нарушениях России в Керченском проливе, о преследовании украинских и иностранных судов, которые должны пройти в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты. Через суд планируют обжаловать действия России и восстановить судоходство через Керчь-Еникальский канал.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в плену.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Отметим, что мировое сообщество ожидаемо отреагировало на события в Керченском проливе, где российские корабли протаранили буксир ВМС Украины, а потом обстреляли украинские катера и даже ранили членов экипажа. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", обвинять ли Европу в бездействии после агрессии РФ в Керченском проливе.
Россия, ЕС, моряки, азовское море, Совет ЕС

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"Сегодня"

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