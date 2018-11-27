Эскалация между Украиной и Россией: у Путина дали понять – мириться не намерены

Песков объяснил, что президент РФ может высказать свою позицию по Азову в ближайшие дни

В Кремле ответили на призывы Запада снизить эскалацию в Азовском море и считают, что там нечего "умиротворять". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео, который призвал Путина и Порошенко участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе, он ответил: "Ситуация не нуждается в умиротворении".

"Умиротворение" произошло уже позавчера, когда наши пограничники "умиротворили" нарушителей государственной границы РФ. Если я не ошибаюсь, сегодня будет суд. Вот и все "умиротворение" – здесь нечего "умиротворять". Существует определенный режим коммуникации (в море) при проходе (кораблей) – поэтому здесь нет никаких проблем. Нечего "умиротворять", – сказал Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин отреагирует на ситуацию в Азовском море тогда, когда посчитает нужным, так как для него это серьезный вопрос.

"Вы знаете, что с самого начала этих провокационных действий он получал исчерпывающую информацию от наших пограничников и соответствующих ведомств, но, когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения. В том числе, у него наверняка будет в Аргентине (на саммите G20 30 ноября-1 декабря. – Ред.) общение со СМИ, поэтому, я думаю, в ближайшие дни, позиция президента будет озвучена им самим", – сказал Песков.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.