Ситуация на Азове: появилась реакция Путина

Вчера, 23:59

Президент РФ выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразил надежду, что Германия воздействует на Украину по ситуации в Керченском проливе, чтобы удержать ее от необдуманных шагов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации", – говорится в сообщении. - "Владимир Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов".

Как сообщалось, сегодня состоялось внеочередное заседание Совета безопасности ООН в связи с российской агрессией в Азовском море. Большинством голосов Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией повестку экстренного заседания. Семью голосами "против" при четырех "за" и таком же количестве воздержавшихся членов Совбеза российское предложение не было принято.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове,  которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже президент Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны  рекомендовал парламенту утвердить указ президента.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня""Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
Путин, ООН, азовское море, корабли, Меркель, Керченский пролив

Вы сейчас просматриваете новость "Ситуация на Азове: появилась реакция Путина". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: navy.mil.gov.ua

Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн

Сегодня, 01:17

Россия атаковала украинские военные корабли, захватив буксир и два катера с украинскими моряками, Порошенко подписал указ о введении военного положения

Украина

Фото: пресс-служба президента Украины

"Проклятие 18-го года": в сети бурно обсуждают обсуждение военного положения в Раде

Вчера, 23:31

Пользователи соцсетей активно делятся впечатлениями от событий в парламенте
Загрузка...

Политика

фото Анастасия Лесык/Сегодня

Как нардепы в Раде голосовали за введение военного положения: поименный список

Вчера, 23:20

Свои голоса "за" отдали 276 народных депутатов при том, что для принятия решения нужно 226 голосов

Россия

фото: скриншот

ФСБ показала "допрос" захваченных украинских моряков: видео

Вчера, 22:56

Опрошены были старший лейтенант Андрей Драч, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов и капитан 3-го ранга Владимир Лесовой

Политика

Президент США Дональд Трамп. Фото AFP

Захват украинских кораблей в Азовском море: Трамп сделал заявление

Вчера, 22:52

Президент США заявил, что предпринимает усилия по решению этой проблемы

Крым

Фото из открытых источников

На админгранице с Крымом ограничили пропуск россиян

Вчера, 22:32

Ораничения на КПВВ Чаплинка, Каланчак и Чонгар в Херсонской области введены с воскресенья, 25 ноября
Загрузка...