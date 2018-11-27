Ситуация на Азове: появилась реакция Путина

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразил надежду, что Германия воздействует на Украину по ситуации в Керченском проливе, чтобы удержать ее от необдуманных шагов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации", – говорится в сообщении. - "Владимир Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов".

Как сообщалось, сегодня состоялось внеочередное заседание Совета безопасности ООН в связи с российской агрессией в Азовском море. Большинством голосов Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией повестку экстренного заседания. Семью голосами "против" при четырех "за" и таком же количестве воздержавшихся членов Совбеза российское предложение не было принято.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже президент Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".