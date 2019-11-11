Есть один козырь: Глузман оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным

Известный психиатр считает президента РФ более опытным политиком, но у Зеленского есть свое преимущество

/ Фото: Сегодня

У президента Владимира Зеленского в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным есть важный козырь – Украину в противостоянии российской агрессии поддерживает весь цивилизованный мир.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

По его словам, Украина не может победить Россию в войне, тогда надо действовать через западных партнеров.

Реклама

"Мы не можем воевать, у нас нет такой армии, как у Путина. И мы победить его не можем, что бы ни говорили национал-патриоты, социал-националисты и прочие. Это – невозможно. Ну вот есть вещи, которые невозможны. Я понимаю прекрасно, что Зеленский не все может. Он – зависим. Но мы должны искать компромиссы? Должны. В какой-то ситуации, когда Путин скажет, что на что-то не согласен, нам легче будет апеллировать к западным союзникам: "Смотрите, мы же сделали, что обещали, а Москва не хочет". Тогда будет совершенно иное отношение к нам. Понятно, западный мир не будет воевать с Путиным. И я не думаю, что Путин очень хочет переговоров. Хотя он экономически и политически устал от ОРДЛО", – сказал Глузман.

В то же время психиатр считает, что у президента Украины все же есть шанс в противостоянии с Путиным.

"У него козырь один – за его спиной стоит цивилизованный мир. Главное желание господина Путина – стать мировым игроком, своим в этом клубе первых лиц. Вспомните это унижение в Австралии, когда его посадили за отдельный столик. Как какого-то гомосексуалиста под нары в камере. Это же страшное унижение. И это будет продолжаться. Сам Путин не дает возможности быть принятым в этот клуб, в том числе, из-за Украины. И он хочет как-то решить проблему", – сказал Глузман и добавил, что Зеленский хоть и политически слабее Путина, но за ним стоит весь цивилизованный мир.

Отметим, что президенты Украины и России уже общались пару раз по телефону, но до встречи пока не дошло. Ожидается, что первые их личные переговоры должны состояться в рамках "нормандского формата", саммит которого ожидают в ноябре. Недавно Путин сделал сомнительный комплимент Зеленскому во время визита в Венгрию.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказывал, как Зеленскому переиграть Путина по Донбассу. Он отметил, что хозяин Кремля соблазняет президента Украины восстановлением территориальной целостности, но не просто так.

Смотрите видео, как Зеленский рассказывал о своем разговоре с Путиным по обмену пленными:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама