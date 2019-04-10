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Эксперты о повторной сдаче анализов Зеленским и Порошенко: Эта игра уже отыграна

Сегодня, 15:33

Эксперты оценили повторный визит кандидатов на НСК "Олимпийский"

Фото: Сегодня
Эксперты о повторной сдаче анализов Зеленским и Порошенко: Эта игра уже отыграна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/620/1d8/5ca6201d8f7c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/620/1d8/5ca6201d8f7c4.jpg Политика Эксперты оценили повторный визит кандидатов на НСК "Олимпийский"

Не имеет значения, какая организация – Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое осуществляет координацию борьбы с применением допинга в спорте, или же Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA), которая занимается внедрением эффективных антидопинговых практик и программ в боксе и смешанных единоборствах, – будет брать анализы у кандидатов в президенты Украины, ведь их решение не имеет юридической силы в нашей стране.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил нарколог Александр Иванов. По его словам, в Украине отношение к закону имеет лишь осмотр врача-нарколога.

"Есть только один пункт – это осмотр врача-нарколога. Есть протокол, который описывает поведение, внешность, общее впечатление. Это единственный законный пункт, который существует в Украине, просто осмотр нарколога, все остальное не имеет юридической силы. Какие-то организации не имеют никакого отношения к нашему законодательству. Любое мнение этих антидопинговых организаций не имеет ни малейшего значения", – говорит Иванов.

Кроме того, сдача этих анализов не имеет никакого значения для общества. По мнению председателя Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, игра кандидатов в "сдачу анализов" уже закончилась.

"Эти разборки по поводу того, та или не та организация, не имеют никакого смысла. Они ни на что не влияют. Никто повторно сдавать анализы не будет. Эта игра уже отыграна. Заново в нее никто играть не будет, тем более что это воспринимается кем-то критично, а кем-то иронично, особенно за рубежом. Это игра для братьев Кличко. Кандидаты, скорее всего, не явятся на стадион. А зачем? Кто-то об этом договаривался? Им есть, о чем договариваться – и это дебаты, где, когда и на каких условиях", – говорит Фесенко.

Напомним, победители первого тура выборов уже с первых дней апреля начали политическую дуэль нестандартными методами. Их команды снимают ролики и бросают друг другу вызовы – то приглашая на дебаты, то на сдачу анализов. 5 апреля действующий глава государства сдавал медицинские тесты на НСК "Олимпийский", а его оппонент – в одной из частных клиник Киева. Это вызвало необычайный резонанс в обществе. Читайте все подробности, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы.

Позже Порошенко призвал Зеленского пройти исследования в WADA. А в среду, 10 апреля, Порошенко должен прибыть на НСК "Олимпийский" для сдачи новых анализов перед дебатами, но уже Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

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Тег Порошенко, Иванов, Зеленский, анализы, фесенко, выборы 2019

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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