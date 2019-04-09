Порошенко призвал Зеленского пройти исследования в WADA
Порошенко советует Зеленскому не прятаться, не боятся и не морочить голову
Президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность еще раз пройти исследования во Всемирном антидопинговом агентстве, как это предложил боксер Владимир Кличко. Об этом глава государства сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
Он также призвал шоумена Владимира Зеленского пройти соответствующую проверку:
"Владимир Александрович, и Вам настоятельно рекомендую — не морочьте голову, не бойтесь, и не прячьтесь. Такой уж крест публичного человека, не говоря уже о президенте: ты должен быть открытым, общество имеет право о тебе знать все".
"А вот, когда ты прячешься, когда ты не даешь возможности это сделать, то возникает обоснованное подозрение", – резюмировал Петр Порошенко.
В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.
Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.
Смотрите в сюжете, как ранее Зеленский и Порошенко сдавали анализы:
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