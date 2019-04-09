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Порошенко призвал Зеленского пройти исследования в WADA

Сегодня, 02:38

Порошенко советует Зеленскому не прятаться, не боятся и не морочить голову

Фото: president.gov.ua
Порошенко призвал Зеленского пройти исследования в WADA //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bd9/938/5cabd99389f0c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bd9/938/5cabd99389f0c.jpg Новости Порошенко советует Зеленскому не прятаться, не боятся и не морочить голову

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность еще раз пройти исследования во Всемирном антидопинговом агентстве, как это предложил боксер Владимир Кличко. Об этом глава государства сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Он также призвал шоумена Владимира Зеленского пройти соответствующую проверку:

"Владимир Александрович, и Вам настоятельно рекомендую — не морочьте голову, не бойтесь, и не прячьтесь. Такой уж крест публичного человека, не говоря уже о президенте: ты должен быть открытым, общество имеет право о тебе знать все".

"А вот, когда ты прячешься, когда ты не даешь возможности это сделать, то возникает обоснованное подозрение", – резюмировал Петр Порошенко.


В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.

Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.

Смотрите в сюжете, как ранее Зеленский и Порошенко сдавали анализы


Видео: Reuters

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Тег Порошенко, Кличко, Зеленский, анализы, допинг, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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