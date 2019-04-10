СМИ: Порошенко сегодня снова придет на "Олимпийский" для сдачи анализов

Глава государства якобы согласился на предложение Владимира Кличко и даже известно время

СМИ: Порошенко сегодня снова придет на "Олимпийский" для сдачи анализов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/702/1c2/5ca7021c2e8be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/702/1c2/5ca7021c2e8be.jpg 2019-04-10T11:56:00+03:00 Политика Глава государства якобы согласился на предложение Владимира Кличко и даже известно время

Президент Украины Петр Порошенко, который недавно призвал своего оппонента Владимира Зеленского пройти исследования в WADA, сегодня прибудет на НСК "Олимпийский" для сдачи новых анализов перед дебатами, но уже международной антидопинговой организации. об этом сообщили в Администрации президента агентству Интерфакс-Украина.

Сообщается, что на сегодняшней совместной с представителями VADA пресс-конференции украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прибыть сегодня на стадион.

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня (10 апреля) прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории (организации VADA, представители которой приехали в Киев – ред.)", – заявил Кличко.

В свою очередь в Администрации президента сообщили, что якобы гарант согласился.

"Порошенко пойдет на "Олимпийский" в обозначенное Владимиром Кличко время", – сказали в АП.

В то же время со стороны Владимира Зеленского и его команды пока нет сообщений о том, будет ли кандидат в президенты сегодня на стадионе. В то же время стоит напомнил, как на днях в штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы.

Напомним, победители первого тура выборов уже с первых дней апреля начали политическую дуэль нестандартными методами. Их команды снимают ролики и бросают друг другу вызовы – то на дебаты, то на анализы. 5 апреля действующий глава государства сдавал медицинские тесты на НСК "Олимпийский", а его оппонент – в одной из частных клиник Киева. Это вызвало необычайный резонанс в обществе. Читайте все подробности, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы.

Видео: Reuters

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