"Это будет быстро": у Зеленского озвучили сроки для новой коалиции

Представитель президента в Кабинете министров считает, что коалиционные переговоры завершатся не позже сентября

Андрей Герус. Фото: president.gov.ua

Новую парламентскую коалицию в Верховной Раде могут сформировать до конца лета, заявил 21 июля в штабе партии "Слуга народа" представитель президента в кабинете министров Андрей Герус.

"Если это будет коалиция, где нужна будет еще одна партия, еще одна фракция, то я не думаю, что это будут очень продолжительные переговоры ... Если там будут две фракции в коалиции, то, я думаю, что это будет сделано достаточно быстро. Я думаю, что до сентября это однозначно должно быть сделано", – сказал Герус.

При этом он не исключил возможности того, что партия "Слуга народа" может вообще набрать большинство мест в Верховной Раде и сформировать так называемую "монокоалицию".

"Это будет очень быстро. Я думаю, в течение нескольких недель после выборов будет уже сформирована", – разъяснил Андрей Герус такой сценарий.

На этом фоне он констатировал, что август будет "довольно рабочим месяцем".

Напомним, что 21 июля в Украине проходят внеочередные парламентские выборы, в которых в многомандатном округе участвуют 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Еще 3220 кандидатов борются в парламентской гонке как мажоритарщики на 199 одномандатных избирательных округах: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

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