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"Это будет быстро": у Зеленского озвучили сроки для новой коалиции

21 июля, 19:46

Представитель президента в Кабинете министров считает, что коалиционные переговоры завершатся не позже сентября

Андрей Герус
Андрей Герус. Фото: president.gov.ua

Новую парламентскую коалицию в Верховной Раде могут сформировать до конца лета, заявил 21 июля в штабе партии "Слуга народа" представитель президента в кабинете министров Андрей Герус.

"Если это будет коалиция, где нужна будет еще одна партия, еще одна фракция, то я не думаю, что это будут очень продолжительные переговоры ... Если там будут две фракции в коалиции, то, я думаю, что это будет сделано достаточно быстро. Я думаю, что до сентября это однозначно должно быть сделано", – сказал Герус.

При этом он не исключил возможности того, что партия "Слуга народа" может вообще набрать большинство мест в Верховной Раде и сформировать так называемую "монокоалицию".

"Это будет очень быстро. Я думаю, в течение нескольких недель после выборов будет уже сформирована", – разъяснил Андрей Герус такой сценарий.

На этом фоне он констатировал, что август будет "довольно рабочим месяцем".

Напомним, что 21 июля в Украине проходят внеочередные парламентские выборы, в которых в многомандатном округе участвуют 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Еще 3220 кандидатов борются в парламентской гонке как мажоритарщики на 199 одномандатных избирательных округах1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.


Сайт "Сегодня" активно следит за тем, как Украина голосует на парламентских выборах и оперативно информирует читателей о всех нарушениях и инцидентах на выборах, публикует заявления государственных деятелей, политиков и правоохранителей, выкладывает фото и видео с избирательных участков, а после 20:00 – опубликует первые результаты экзит-полов.

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Тег Верховная Рада, парламентские выборы, выборы в парламент , Герус, выборы 2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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