Зеленский и Путин провели телефонные переговоры: стали известны детали

Зеленский и Путин / Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после того, как состоялся обмен пленными.Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, "стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".

"Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе", – говорится в сообщении пресс-службы ОП.

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В свою очередь на сайте Кремля сообщается, что в ходе переговоров дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц.

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"В ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита "нормандской четверки" президентом России отмечена необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского "комплекса мер". Условлено о дальнейших контактах", – сообщает пресс-служба Кремля.

Детальнее о том, как проходил обмен пленными, читайте и смотрите на сайте "Сегодня" в материале: "Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео".

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