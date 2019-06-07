Это держит Украину в тонусе: политолог о переговорах Зеленского с ЕС

Саммиты Украины с ЕС похожи на обязательные военные учения для армии, говорит Владимир Фесенко

Владимир Зеленский в Брюсселе. Фото: president.gov.ua

Конкретным результатом первого официального визита президента Владимира Зеленского в Брюссель является согласование даты саммита Украина-Евросоюз, что было непросто сделать в связи со сложной политической ситуацией в Украине.

Об этом председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Проведение саммитов – один из важных институциональных элементов евроинтеграции Украины. Образно говоря, это как обязательные военные учения для армии – чтобы она была в тонусе, чтобы поддерживалась координация. Саммиты держат Украину в тонусе, и то, что не произошло сбоя с проведением саммита, очень важно", – отметил политолог.

Напомним, Владимир Фесенко заявил в комментарии сайту "Сегодня", что Зеленский умеет обаять .

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня": "Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель" .

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