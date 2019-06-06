"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский завершил свой первый зарубежный визит. Несмотря на определенный скепсис, высказывавшийся отдельными наблюдателями накануне, поездку вполне справедливо можно назвать успешной.

Почему Брюссель?

Брюссель в качестве пункта первого визита новому президенту рекомендовали как советники из его команды, так и сторонние эксперты. Мотивы очевидны. Первый визит новоизбранного главы государства всегда носил символический характер. Зачастую по тому, куда и с какими месседжами первым делом поедет очередной президент, судили, каким будет внешнеполитический вектор в следующие пять лет. Разумеется, визит в бельгийскую столицу Брюссель, где расположены штаб-квартиры Евросоюза и НАТО – структур, вступление в которые заложены в украинской Конституции, – лучшая возможность продемонстрировать внешнеполитические предпочтения.

"Накануне проводился опрос экспертов, куда именно нужно ехать с первым визитом. И большинство высказывались именно за Брюссель, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань. – И потому что такой визит был бы символичен. И потому, что он несложен с точки зрения дипломатии. Визиты в Вашингтон, Берлин, Париж требовали бы более серьезной практической подготовки, наработки практических предложений, вокруг которых можно было бы вести переговоры".

Еще один очевидный мотив – коэффициент полезного действия поездки. Визит в любое дружественное государство, безусловно, был бы и символичен, и полезен. Однако он не давал бы возможности провести столько встреч и наладить столько контактов, сколько провел и наладил за два дня в Брюсселе Владимир Зеленский. Учитывая, что новый украинский президент – неофит в политике, "обрастание" международными связями в кратчайшие сроки для него сейчас – задача номер один. А где это лучше сделать, как не в Брюсселе – средоточии авторитетнейших международных структур?

С кем встречался

Список встреч и контактов на высшем уровне, которые имел за два дня украинский президент, действительно впечатляет. Самые важные и показательные – встреча с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Европейского Совета Дональдом Туском, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой.

"Встреча новых друзей". Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер. Фото: president.gov.ua

Не меньшую важность для Украины имели встречи главы государства с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, в ходе которой обсуждались перспективы экономического сотрудничества Украины и ЕС и сотрудничества в сфере финансов. В частности, речь о выделении Украине 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС. А также с вице-президентом Еврокомиссии по иностранным делам и вопросам безопасности Федерикой Могерини.

Украина идет в НАТО. Фото: president.gov.ua

Неожиданным бонусом визита стала встреча Владимира Зеленского с советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По информации Администрации президента Украины, беседа с Кушнером, а также министром энергетики США Риком Перри (с последним Зеленский уже знаком – именно Перри возглавлял делегацию США на инаугурации украинского президента) состоялась на ужине в постоянном представительстве США при Европейском Союзе.

От евроассоциации – к евроинтеграции. Фото: president.gov.ua

Трудно не согласиться, что для первого визита главы государства количество и уровень встреч более чем солидны.

О чем говорил

Одной из ключевых задач Владимира Зеленского было не просто познакомиться с лидерами западных государств и институтов, но и, по возможности, наладить тесные личные контакты. Проще говоря, понравиться западным лидерам. Задача имеет вполне практичное объяснение: гораздо проще продвигать интересы своей страны, обладая личными связями и расположением западных политиков. К примеру, внешнеполитические успехи Петра Порошенко во многом объяснялись как раз этим.

Однозначно сказать, справился ли с этой задачей Владимир Зеленский, сложно. Но, как минимум, он делал все, чтобы справиться. Зеленский сказал в Брюсселе ровно то, что хотели от него услышать, и не допустил выражений, которые могли быть истолкованы двояко.

Запад не то чтобы сомневался, но не до конца понимал, какой внешнеполитический вектор Украины будет превалировать при президенте Зеленском. И глава украинского государства четко расставил точки над "і". "Стратегический курс Украины – получить полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО, что записано в Конституции Украины. Это приоритет нашей международной политики", – отметил Владимир Зеленский в ходе совместного с генсеком НАТО Столтенбергом брифинга. Этот месседж украинский президент, по сути, повторял в ходе всех своих встреч в Брюсселе.

"По большому счету, главная функция этого визита – это публичное подтверждение во время встреч неизменности евроатлантического курса Украины, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – Было важно показать нашим партнерам: "Не волнуйтесь, все нормально. У нас будут большие политические изменения, но они не коснутся ключевых целей внешней политики". Было нужно подтвердить это именно публично", – сказал политолог.

Запад несколько подустал от немотивированных просьб и требований Киева. И Зеленский был довольно тактичен, воздержавшись от новых просьб. "Нам нужно сосредоточиться на проведении внутренних реформ, которые приблизят нас к стандартам НАТО. Реформа СБУ, разведки, реформа безопасности. Демократический гражданский контроль за сектором безопасности и обороны", – акцентировал Владимир Зеленский в Брюсселе. Достаточно было посмотреть на реакцию генсека НАТО на эти слова, чтобы понять: именно этих действий ждут от нас в первую очередь.

Украинский президент резко высказался против строительства "Северного потока-2" – этот месседж был направлен как внутриукраинскому потребителю, так и нашему ближайшему соседу – Польше, а также Соединенным Штатам, которые могут стать главным военным союзником Украины.

В ходе встречи с Анджеем Дудой украинский президент акцентировал на необходимости строить отношения, смотря в будущее, а не оглядываясь на противоречия, которые нам оставила в наследство история. Трудно сказать, насколько такой подход найдет отклик в современной Польше, но то, что он правилен по сути – это факт.

С чем уехал

Эксперты сайта "Сегодня" в целом положительно оценивают результаты первого зарубежного визита нового украинского президента.

"Какая задача первой встречи? Обеспечить вторую. И она была выполнена, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко. – Стороны общались, пожимали друг другу руки, улыбались, нежно обнимались, всячески демонстрировали любовь и почтение, приглашали друг друга в гости. То есть Зеленского приняли как президента Украины, с Зеленским готовы общаться", – отметил эксперт.

По словам Андрея Еременко, речи о подписании каких-то важных документов и достижении важных договоренностей на первой встрече быть не может.

"Но бюрократическая система всех участников встреч, и не только, получила команду: продолжаем работать. В принципе, что и требовалось. То есть первый визит не "супер-вау!", но вполне успешный", – сказал Андрей Еременко.

В свою очередь, политолог Вадим Карасев обращает внимание на правильную тональность, выбранную Владимиром Зеленским.

"Первый визит ознакомительный. Прошел он ровно, были сказаны правильные, сбалансированные вещи. Думаю, ожидания на Западе были похуже, чем оказалось на самом деле. Это касается и моментов относительно НАТО и ЕС. И обратил бы внимание на месседжи, сказанные при встрече с Анджеем Дудой. Думаю, в отношениях с Польшей будет определенная разрядка", – сказал Вадим Карасев в комментарии сайту "Сегодня".

По словам политолога Владимира Фесенко важно также то, что украинскому президенту, судя по всему, удалось установить тесный эмоциональный контакт как минимум с некоторыми из своих визави.

"Как я понимаю, Зеленский как человек позитивного эмоционального настроя и хороший актер умеет обаять, наладить хорошие личные отношения. И он попытался этим умением воспользоваться. И если не со всеми, то с некоторыми руководителями Евросоюза и НАТО ему удалось такой контакт установить", – отмечает Владимир Фесенко.

Также, по его словам, для самого Владимира Зеленского был в целом важен первый опыт официальных международных контактов.

"Нужно понимать, что для обычных политиков контакты на высшем международном уровне – непросто. Я помню, какие "ляпы" допускали наши высшие должностные лица в ходе международных визитов. А Зеленский ведь вообще не занимался политикой, для него это вообще новая ситуация. И можно оценивать как позитив даже то, что в Брюсселе обошлось без проблем и каких-то "ляпов", – сказал эксперт.

Говоря о конкретных результатах поездки, Владимир Фесенко отметил, в частности, согласование даты саммита Украина-ЕС. По его словам, это было непросто в связи со сложной политической ситуацией в Украине.

"Но проведение саммитов – один из важных институциональных элементов евроинтеграции Украины. Образно говоря, это как обязательные военные учения для армии – чтобы она была в тонусе, чтобы поддерживалась координация. Саммиты держат Украину в тонусе, и то, что не произошло сбоя с проведением саммита, очень важно", – отметил политолог.

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