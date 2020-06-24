"Это фейковый президент": военный эксперт о наполеоновских планах Путина

Путин может демонстрировать свое величие только против постсоветских стран, за которые Запад не будет заступаться

Россию никто всерьез не воспринимает, и у президента РФ Владимира Путина не получится попасть в элитный клуб мировых лидеров. Москва только способна мучить соседние страны, поэтому осенью существует угроза военной эскалации против Украины. Об этом идет речь в нашем материале "Парад "победобесия": готовится ли Путин к новой войне".

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Недавно на The National Interest вышла статья, в которой Путин фактически оправдывает оккупацию стран Балтии и пакт Молотова – Риббентропа – заговор нацистской Германии и сталинского СССР. А ее кульминацией стало предложение российского лидера собраться на саммит пяти ядерным странам – постоянным членам Совета Безопасности ООН, имеющим право вето. Эту идею уже окрестили "Ялтой-2" по переделу мира. Кроме того, в интервью одному из российских телеканалов хозяин Кремля пожаловался на постсоветские страны, что они получили "исконно русские земли" и забрали их с собой после выхода из СССР.

"Путин пытается приватизировать СССР. Но современная Россия – это не Советский Союз. Это агрессивный и непредсказуемый экономический карлик, который нарушает международное право. Мое категорическое мнение – Россия не имеет права находиться в Совете Безопасности ООН. Все разговоры Путина о том, что Россия должна быть в новом "оркестре" стран, которые будут решать судьбу мира, не имеют под собой никаких оснований. Это фейковый президент фейкового государства. Все величие и огромные массивы железа, которые показали на параде, разбились минимум два раза в небольших конфликтах в Сирии и Ливии. Россияне еле ноги унесли из Ливии, когда Турция просто применила свои беспилотники Bayraktar, которые есть на вооружении украинской армии, уничтожив все потуги российских войск. То же самое было и в Сирии", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Военный эксперт уверен, что Россию всерьез никто не воспринимает, поэтому ей "не светит" какая-то "Ялта-2". А вот что касается постсоветского пространства, то здесь, по его мнению, действительно для Украины огромная угроза.

"Мы, к сожалению, не стали членами НАТО и не успели построить высокотехнологичные Вооруженные силы, которые могли бы разбить эту постсоветскую, железную и полуржавую армию России. Мы, например, проигрываем России на море, которой удалось там создать достаточно мощную ракетную группировку… На постсоветском пространстве Путин как раз и может демонстрировать свое величие. Он не полезет в Эстонию – страну НАТО. Но он может спокойно атаковать Украину, Грузию, Беларусь и Молдову. За это ему будет только глубокая обеспокоенность со стороны Запада. Мы это уже проходили и в 2014 году, и 25 ноября 2018 года, когда россияне открыто атаковали украинские военные корабли. Так сложилось, что за постсоветское пространство никто не заступится. Пока, к сожалению, Украина не интегрировалась, кроме стран Балтии, в европейскую и евроатлантическую цивилизацию, оставаясь в серой зоне. Для Путина существование этой серой зоны и является шансом демонстрации своей региональной и, как он считает, глобальной силы", – объяснил он.

Говоря о потенциальной эскалации ситуации в Украине, Самусь предупредил о возможной угрозе в День Независимости, а сентябрь называет горячей порой, поскольку Путину после военного парада в Москве и голосования за свою "коронацию" нужно будет обвинить Украину во всех бедах России.

"С его стороны может быть какой-то шаг, чтобы спровоцировать эту ситуацию. Путин всегда пытается дестабилизировать Украину изнутри, потому что это для него, как для кагэбэшника, более привычный путь. Если это не срабатывает, он идет военным путем. Насколько я вижу, им пока не удается расшатать ситуацию в Украине изнутри. Поэтому для Путина вырисовывается только один вариант – это некая военная авантюра", – добавил эксперт.

Как мы уже писали, ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" Елена Снигирь считает, что Путин ударит по Украине, как только наступит удобный момент. Такой момент может наступить, если сложится ситуация в украинской власти наподобие 2014 года, когда случился Майдан.

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