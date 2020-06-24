Москва снова бряцает оружием: что нового показали на параде (фото)

На параде Победы в Москве Кремль традиционно решил "побряцать" новыми видами вооружения.

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Так, наряду с уже известными боевыми машинами по Красной площади впервые проследовали около 20 образцов новой военной техники. Некоторые из них ранее вообще не демонстрировались публично, сообщает ТАСС.

В частности, на параде состоялись премьеры тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка", боевых машин системы дистанционного минирования ИСДМ, БМП "Курганец-25" с 57-миллиметровым боевым модулем, модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1М" с малогабаритными ракетами для борьбы с беспилотниками.

Впервые в параде приняли участие глубоко модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", береговые ракетные комплексы "Бал", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ" с дистанционно управляемыми боевыми модулями, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" а также зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и С-300В4.

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Отдельными группами были представлены бронеавтомобили военной полиции "Тигр-М" и "Тайфун-К", ставшие "рабочими лошадками" российских патрулей в Сирии. Кроме того, колесными бронеавтомобилями "Патруль" и "Урал", а также спецбронеавтомобилями "Тигр" была представлена техника Росгвардии.

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Завершили прохождение механизированных колонн перспективные бронетранспортеры "Бумеранг" со знаменами видов Вооруженных сил России.

Также сообщается, что парад завершился пролетом 75 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России. Авиация, взлетевшая с восьми аэродромов России, пролетела над Красной площадью в составе 16 групп.

Открыли воздушную часть вертолеты армейской авиации. Над Красной площадью пролетели десантно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52 и Ми-28 в боевом порядке "клин".

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Ранее сообщалось, что в этом году в параде Победы принимают участие около 14 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 воздушных судов.

Напомним, лидеры нескольких стран отказались лететь на парад Победы в Москву.

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