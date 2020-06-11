"Это личная драма Славы": эксперт об уходе Вакарчука из Рады

Политолог считает, что Вакарчук просто занялся не своим делом – политика не для него

Политолог Владимир Фесенко не удивлен сложением экс-главой партии "Голос" Святославом Вакарчуком депутатского мандата. Как отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт, этот шаг "читался" уже тогда, когда Вакарчук сложил полномочия главы партии.

"Здесь, я бы сказал, личная драма Славы. Он визионер, он романтик, он мечтатель. Но он не политик, и тем более, не политический лидер. У него получалось вдохновлять. Своими песнями на стадионе. Но вот когда он не пел, а говорил, он начинал разочаровывать. К тому же у него не оказалось качеств именно политического лидера. Это и воля, жесткость, организационные способности и выдержка. Слава – это очень по-украински – "сум и жаль". А нам сегодня нужно другое. Интеллигент в Славе одержал верх над политиком-лидером", – объяснил он.

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По его словам, Святослав Вакарчук "занялся не своим делом".

"Да, ему была интересна политика. Он искренне хотел своим личным примером вдохновить, подтолкнуть, стать импульсом для изменений. Хотел за собой повести национально-демократическую часть нового поколения. Частично это ему удалось, но только частично. И с другой стороны его нынешний уход из политики играет противоположную, регрессивную роль. Очень неоднозначная ситуация. Мне Славу искренне жаль", – сказал Фесенко.

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При этом, по мнению политолога, в уходе Вакарчука из парламента есть и безусловный плюс.

"Как для меня, огромный плюс от всего этого, огромный позитив – возвращение Славы в музыку. По крайней мере я очень надеюсь, что он вернется", – резюмировал эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий, подав соответствующее заявление в Верховную Раду. Кроме того, он обратился к своим недоброжелателям и попросил не трогать его нынешнюю команду.

В то же время Фесенко раскритиковал Вакарчука за повторное сложение мандата. Первый раз он преждевременно ушел из парламента в 2008 году, и теперь снова повторил историю. Политолог считает, что политическая карьера Вакарчука идет в закат.

Видео: "Голос"

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