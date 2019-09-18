"Это месть политических оппонентов" – Порошенко о поджоге дома Гонтаревой

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Ночная атака на дом экс-руководителя Нацбанка Украины– это месть политических оппонентов. Так дело о поджоге дома Валерии Гонтаревой прокомментировал пятый президент Украины Петр Порошенко. Он считает, что мотивом заказчиков поджога могли стать притеснения их бизнес-интересов. Также, по словам Порошенко, это резонансное преступление может изрядно навредить международному имиджу Украины.

"Трудно себе представить те международные последствия, которое повлекло за собой это преступление. Это и огромный удар по репутации Украины, это огромный удар по финансово-банковской системе. И это точно не нужно нам во время начала работы миссии МВФ, которая должна утвердить новую программу сотрудничества", – заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщали новости "Сегодня", Валерия Гонтарева возглавляла НБУ с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018-го. После увольнения с должности она переехала в Лондон. В апреле 2019 года Генеральная прокуратура Украины вызвала ее для вручения уведомлений о подозрении и допросе в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.

В начале сентября стало известно, что суд разрешил принудительно доставить Гонтареву в Госбюро расследований. ГБР поручает оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда и принять меры для принудительного привода экс-главы НБУ.

В конце августа в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе. Позже Гонтарева показала видео из лондонской больницы и рассказала, в каком состоянии сейчас находится.

Также на днях в Киеве сожгли автомобиль сына Гонтаревой. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой

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