Это может всколыхнуть Европу: эксперт о трагедии в Иране и деле MH17

Европа помнит, как поступала последние пять лет Россия в деле о малайзийском Boeing

/ Фото: Reuters

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Пример властей Ирана, которые под давлением международного сообщества признали вину за сбитый авиалайнер "Международных авиалиний Украины" , может подвигнуть Европу более жестко требовать аналогичных действий от российских властей, обвиняемых в крушении малайзийского Boeing на Донбассе в июле 2014-го.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Я анализировал некоторые европейские СМИ и в статьях о катастрофе в Иране увидел упоминания о катастрофе МН17. В контексте как раз того, что Россия, в отличие от Ирана, не признает свою вину. То есть трагедия в Иране послужила своеобразным напоминанием Европе о той трагедии. Думаю, что сейчас это должно несколько всколыхнуть европейское сообщество. К судебному заседанию в марте Европа подойдет, помня о том, как поступил сегодня Иран и как поступала последние пять лет Россия. И думаю, аналогии Ирана с Россией будут прослеживаться и дальше", – отмечает эксперт.

В свою очередь директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко полагает, что аналогии в Европе проводить, конечно, будут, равно как и требовать от России признания ответственности. Однако эта тема не будет звучать столь акцентированно, как еще несколько лет назад.

"Параллели, конечно, могут быть – и в СМИ, и из уст некоторых европейских политиков. Которые на фоне информации об иранской катастрофе снова поднимут вопрос о том, что и Россия также должна признать свою вину за сбитый над Донбассом Boeing. Но это не будет мейнстримом, ведущей линией. Мы же видим сейчас, что тактика Европы по отношению к России поменялась. Сейчас это тактика снятия напряжения – лучше переговоры, чем конфликт", – говорит политолог.

Напомним, рано утром 8 января украинский авиалайнер Boeing-737-800 рейса PS725 Тегеран – Киев потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. Погибли 176 человек (11 из них – украинцы). Спустя три дня руководство Исламской Республики признало, что самолет МАУ был сбит системами ПВО Ирана .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Путин готовит варианты признания: как гибель самолета МАУ в Иране влияет на дело MH17" .

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