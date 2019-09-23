"Это не официальный визит": Ермак рассказал особенности поездки Зеленского в США

Фото: facebook.com/ze2019official

Президент Владимир Зеленский во время первого визита в США выступит на Генеральной ассамблее ООН и постарается вывести отношения Украины с США на новый уровень.

Об этом рассказал в интервью LB.ua помощник президента Андрей Ермак.

По его словам, Зеленский в первую очередь "презентует" Украину мировому сообществу, а также попытается наладить контакт с президентом США Дональдом Трампом.

"Это не официальный визит. Президент Зеленский едет на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорк. Это – поездка на Генеральную ассамблею, где запланирована встреча с Трампом – первое знакомство и хорошая возможность сформировать "дорожную карту" уже на официальный визит. Пока есть несколько ключевых моментов. Во-первых, они должны познакомиться. Я считаю, что это два неординарных политика, им важно наладить личный контакт. Мы везем выступление. Президент будет выступать на Генеральной ассамблее, где он будет нести миру месседжи относительно места Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой", – сказал Ермак.

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Помощник президента уточнил, что встречи в рамках выступления на Генассамблее ООН носят рамочный характер и не бывают длинными как при официальном визите, когда два дня можно обсуждать какие-то интересующие вопросы. Он отмечает, что в таком формате, скорее, шанс донести какие-то месседжи или пересечься с партнерами, с которыми уже налажены отношения.

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В то же время Украина намерена добиться с США стратегического партнерства и чтобы наша страна превратилась в экономического партнера Я хочу чтобы в ближайшем будущем Украина стала очень привлекательной для американских инвесторов.

"Рассматриваем Америку как одного из главных стратегических партнеров. Потому что если выйти на улицу и спросить случайных прохожих, кого вы считаете самой дружественной для Украины страной, большинство назовут Соединенные Штаты. Поэтому в рамках будущего официального визита (Зеленского – ред.) в США мы хотим расширить горизонты, и вывести украинско-американские отношения на новый уровень, чтобы это была не только концентрация на политике, но мы захватили и экономику, IT, современные технологии", – добавил Ермак.

Как сообщали новости "Сегодня", бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, чем Зеленский может заинтересовать Трампа. По ее словам, сейчас у США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь с экономическим ростом.

В свою очередь бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что Зеленскому для успешности переговоров нужно предложить Трампу то, что будет выгодно США и самому хозяину Белого дома, а также должен найти особый тонкий подход к американскому коллеге. Читайте больше, какие в США дают советы Зеленскому перед встречей с Трампом.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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