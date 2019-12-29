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Это очень важный шаг: в ОБСЕ приветствовали обмен пленными

29 декабря, 18:31

«Это очень важный шаг, которого долго ждали как удерживаемые, так и их родные и близкие» - Сайдик

/ Фото: Офис Президента Украины

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик приветствует проведенный Киевом и ОРДЛО обмен пленниками.

"Я искренне приветствую состоявшееся сегодня взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц согласно общему решению Контактной группы, принятому 23 декабря 2019 года при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это очень важный шаг, которого долго ждали как удерживаемые, так и их родные и близкие", — сказано в его заявлении, опубликованном на сайте Офиса спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине.

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Сайдик призвал стороны "и далее прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины путем полной и всеобъемлющей имплементации Минских соглашений, опираясь в том числе и на рекомендации „Нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция)".

Посол назвал обмен "символическим шагом", так как он проведен накануне новогодних праздников.

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Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео

Напомним, что ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными является реальным результатом саммита в "нормандском формате".

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список 76 человек, которые вернулись в Украину после обмена пленными.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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обсе Донбасс Украина обмен пленными Мартин Сайдик

Источники: Сегодня , ТАСС

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