Это очень важный шаг: в ОБСЕ приветствовали обмен пленными

«Это очень важный шаг, которого долго ждали как удерживаемые, так и их родные и близкие» - Сайдик

/ Фото: Офис Президента Украины

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик приветствует проведенный Киевом и ОРДЛО обмен пленниками.

"Я искренне приветствую состоявшееся сегодня взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц согласно общему решению Контактной группы, принятому 23 декабря 2019 года при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это очень важный шаг, которого долго ждали как удерживаемые, так и их родные и близкие", — сказано в его заявлении, опубликованном на сайте Офиса спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине.

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Сайдик призвал стороны "и далее прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины путем полной и всеобъемлющей имплементации Минских соглашений, опираясь в том числе и на рекомендации „Нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция)".

Посол назвал обмен "символическим шагом", так как он проведен накануне новогодних праздников.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными является реальным результатом саммита в "нормандском формате".

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список 76 человек, которые вернулись в Украину после обмена пленными.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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