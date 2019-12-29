Пристайко назвал обмен пленными реальным результатом саммита в "нормандском формате"

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными на Донбассе является реальным результатом саммита в "нормандском формате", состоявшегося 9 декабря в Париже.

Об этом глава украинской дипломатии написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

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"Что может быть лучшим подарком для 76 украинских семей, чем то, что их близкие едут домой, чтобы отпраздновать вместе!", — написал министр иностранных дел Украины. "Это одновременное освобождение является реальным следствием "нормандского саммита", — отметил Пристайко.

В то же время Пристайко добавил, что украинские власти будут продолжать работу по установлению судьбы своих граждан, которые могут находиться на Донбассе, для их дальнейшего обмена. "Между тем, наш основной приоритет остается прежним — конечное решение по принципу "всех на всех", — добавил он.

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Также ранее "Сегодня" сообщали имена первых освобожденных из плена украинцев.

Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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