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Это почти шпионаж: Трамп требует найти автора жалобы на него

27 сентября, 19:44

Президент США жалеет, что шпионов уже наказывают не так строго, как раньше

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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Инцидент с жалобой неназываемого агента ЦРУ на президента США Дональда Трампа из-за его якобы давления на украинские власти, вывел хозяина Белого дома из себя.

На закрытой для прессы встрече с дипломатами он заявил, что произошедшее по своим масштабам больше похоже уже не на обычную утечку, а на шпионаж. Ряд онлайн-изданий получил аудиозаписи с мероприятия.

"Мы на войне. Эти люди больны. Они больны, Я хочу знать, кто этот человек. Кто этот человек, который передал информатору данные? Потому что это похоже на шпионаж", – сказал Трамп.

Американский президент напомнил, что сам информатор никогда не видел стенограмму звонка его разговора с Зеленским, а "просто что-то об этом слышал".

"Такие люди – практически шпионы", – подчеркнул президент США, посетовав на то, что в настоящее время "за шпионаж и государственную измену" наказывают не так жестко как в былые времена.

И хотя Трамп не стал уточнять, какие именно виды наказания он имеет в виду, но, как известно, в прошлом фигурантов громких шпионских дел в Америке приговаривали вплоть до казни.

Напомним, что телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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