"Это политический жест" – Разумков о неожиданном заявлении Гончарука

В парламент не поступало заявление о отставке от премьер-министра Алексея Гончарука, сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканалов "Украина" и "Украина 24",в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.

"Если мы говорим о формальной, юридической стороне вопроса, премьер должен был бы обязательно писать заявление именно в Верховную Раду Украины. Однако, я думаю, это был больше политический жест премьера, и он обратился к президенту с таким предложением. Если бы президент поддержал это предложение, я думаю, что премьер обратился бы уже в парламент с формальным заявлением о том, что он будет слагать с себя полномочия. Однако, поскольку премьер придерживается идеологии, что он является членом команды президента, то именно к президенту он обратился. Такого заявления у нас на руках фактически нет. Возможно, он передал заявление президенту государства, однако в Верховную Раду оно не поступало ", – рассказал Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков также прокомментировал историю с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом.

"Я с президентом работаю уже достаточно долго. Это человек, который создал большой бизнес, и достаточно неплохо осознает, что происходит в экономических процессах. Поэтому, если мы возвращаемся к пленкам, то мягко говоря, если они аутентичные, то большая часть депутатского корпуса, не только фракции "Слуга народа", с теми высказываниями, с теми заявлениями, которые там есть, точно не согласятся ", – подчеркнул Дмитрий Разумков.

Напомним, что премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал появившиеся в СМИ записи. А позже глава правительства заявил, что написал заявление об отставке.

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