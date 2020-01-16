Прослушка Гончарука: "слуги народа" требуют расследования СБУ

В Верховной Раде хотят узнать, откуда и законно ли запись встречи правительства попал в СМИ

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Правящая партия "Слуга народа" требует от Службы безопасности Украины расследовать происхождение аудиозаписей, якобы сделанных на заседании правительства и ранее обнародованных украинскими СМИ.

Как сообщили в пресс-службе партии, группа народных депутатов, представляющих "Слугу народа" в Верховной Раде, 16 января выступила с соответствующим обращением.

"Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и имеет ли запись признаки монтажа", – заявила представитель Кабинета министров в парламенте Елена Шуляк.

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По словам Шкуляк, существует три вероятных пути того, как эту информацию (если она окажется правдивой) могло быть получено: в рамках уголовного расследования, которого нет; в пределах контрразведывательной деятельности; при установлении технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания.

Напомним, ранее за начало расследования из-за аудиозаписей переговоров якобы премьер-министра Алексея Гончарука с "министрами" выступил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что в кабинете, где предположительно были сделаны записи, обсуждаются вопросы национальной безопасности, являющиеся государственной тайной.

Речь идет о записи разговора, на котором якобы Гончарук обсуждает с министрами и представителями НБУ экономическую стратегию правительства, курс валют и тому подобное. В ходе беседы голос человека, похожего на премьера, называет себя "полным профаном в экономике".

Сам глава правительства также прокомментировал скандал, не став прямо подтверждать либо опровергать оригинальность аудиозаписей, но обратился к недоброжелателям правительства, заявив, что "им их не испугать".

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