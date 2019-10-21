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"Это стыд и позор": Гонтарева ответила на шутку "Квартала 95"

21 октября, 11:18

У бывшей чиновницы сожгли под Киевом дом, а комики вместе с хором Веревки решили высмеять этот инцидент

Валерия Гонтарева

Валерия Гонтарева / Фото: Сегодня

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева шутку студии "Квартал 95" о поджоге ее дома и выступление в этом юмористическом номере хора имени Веревки назвала позором.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Это стыд. Насмехаться над людским горем – это невозможно представить в цивилизованном обществе. О цинизме "Квартала 95" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", – отметила Гонтарева, добавив, что о номере узнала от друзей.

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В то же время она не исключает, что такой номер мог заказать и бизнесмен, бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский

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Фото: Офис Президента Украины

"Возможно, так и есть. Я об этом не думала. Если подавать в суд, то у меня денег не хватит на все эти суды…", – сказала Гонтарева.

Отметим, что раскритиковал скандальную шутку "Квартала 95" и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Он объяснил, как выступление комиков вместе с хором им. Веревки может повлиять на инвестиции в Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 16 на 17 сентября под Киевом сожгли дом Гонтаревой. Сама владелица и сообщила об этом. По ее словам, пожарные не успели его потушить и он полностью сгорел. Позже в полиции рассказали, что камеры наблюдения зафиксировали неизвестного, которые перелез через забор. В итоге было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

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шутка Квартал 95 Валерия Гонтарева

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