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Могут быть неожиданности: чего стоит ждать от встречи Зеленского и Трампа

11 июля, 15:11

По мнению эксперта, из-за неординарности двух руководителей от возможного визита Зеленского в Вашингтон можно ждать сюрпризов

Коллаж (источники фото - AFP, president.gov.ua)
Коллаж (источники фото - AFP, president.gov.ua).

Дата встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа будет зависеть от графиков двух руководителей и времени проведения переговоров в "нормандском формате". Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Кроме того, на это может повлиять и то, что август – это период отпусков.

"Наш посол в США Валерий Чалый сказал, что эта встреча возможна даже в конце августа. Но это было неофициальное заявление. Визит согласовывается. Это всегда непростая история, потому что надо состыковать графики двух руководителей. Здесь в большей степени президент будет подстраиваться по график Трампа. Это слишком важная встреча, чтобы здесь какие-то свои условия ставить. Нужно найти окно у Трампа. Кроме того, надо понимать, что август – время отпусков. Я думаю, с точки зрения отпусков и графика Трампа и будет организовываться эта встреча. Это либо конец августа, если успеют, или начало осени. Также стоит обратить внимание на то, что готовится встреча в "нормандском формате" на высшем уровне. И здесь надо состыковать. Тут еще вопрос – какую встречу провести раньше. Это тоже сейчас согласовывается. В принципе, логичнее было бы сначала с Трампом, но это моя субъективная точка зрения. Думаю, оно так и планируется", – говорит Фесенко.

Как считает политолог, от этой встречи стоит ждать сюрпризов, учитывая неординарность личностей Зеленского и Трампа.

"По внешней политике у Зеленского нет принципиально новых взглядов. Но это Зеленский и это Трамп. Здесь могут быть неожиданности, чисто личностные. К тому же даже на встрече с Макроном Зеленский поднимал какие-то глобальные темы, например, климатическую, что стало полной неожиданностью для Макрона. Зеленский склонен к нестандартным ходам. Может, у них есть какая-то заготовка и для Трампа. И там, думаю, будет какая-то неформальная часть разговора. Очень они своеобразные. И, я думаю, у Трампа большой интерес к Зеленскому", – продолжает эксперт.

Новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

Ранее Зеленский сообщил, что его визит в США может состояться нынешним летом.

В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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