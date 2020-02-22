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Эвакуация украинцев из Уханя: Аваков озвучил тревожный момент

22 февраля, 00:32

У одного из водителей, перевозивших эвакуированных из Уханя, поднялась температура

У водителя автобуса, который перевозил эвакуированных украинцев в Новые Санжары, поднялась температура. Однако подозрение насчет него не оправдалось.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", где 21 февраля выясняли, почему украинцы так боятся вируса, и как движется расследование убийств во время Революции Достоинства.

"Прошли сутки. За сутки из всех, кто там находился – у нас было одно беспокойство. У водителя, который привез потерпевших из Уханя, немножко поднялась температура, а все водители, которые везли – тоже зашли в карантин. Слава богу, обострение артрита на коленке, и температура держалась повышенная в течение одного часа. Я обращаю внимание, насколько тщательным будет осмотр за теми, кто там находится. Если все хорошо, то через две недели мы забудем эту грусть", – отметил Аваков.

Также, по словам министра, автобусы, на которых перевозили украинцев уже продезинфицированы. Аваков уточнил, что автобусы "прошли тройную экспозицию"

"То же самое с самолетом – полная замена фильтров, очистка системы вентиляции, полная экспозиция", – сказал Аваков.

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Напомним, самолет с эвакуированными украинцами из Ухани приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения. По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, прибывшего на место событий через 12 часов после начала протестов, сейчас ситуация в Новых Санжарах под контролем правительства.

Более детально читайте в материале Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео.

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Источник: Сегодня

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