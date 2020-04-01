Еврокомиссия отозвала из Украины своего топ-дипломата

Руководитель группы по поддержке Украины Петер Вагнер уже покинул Киев, но обещал вернуться

Еврокомиссия, которая ранее заявила о трудностях ЕС в борьбе с коронавирусом, отозвала из Киева руководителя группы по поддержке Украины Петера Вагнера – он присоединится к миссии по противостоянию COVID-19.

Об этом европейский дипломат сообщил в своем Facebook 1 апреля.

"Много удивительных людей и фотографий из замечательной страдающей страны Украины – именно это я сохраню в своем сердце, когда временно возьмусь выполнять новые обязанности в команде Еврокомиссии для борьбы с коронавирусом и его последствиями", – написал глава группы поддержки.

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Вагнер заверил, что команды и группы поддержки Украины, и представительства ЕС Евросоюза в Украине продолжат работать "с максимальной скоростью для содействия реализации вклада ЕС в реагировании Украины на вирус".

Еврокомиссия создала группу по поддержке Украины 10 апреля 2014 года. Этот орган может привлекать профильных специалистов из стран-членов ЕС для помощи в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также налаживания контактов с донорами и финансовыми институтами.

Напомним, что в прошлом году Петер Вагнер дал интервью "Сегодня" - о чем он рассказал, вы можете узнать на нашем сайте.

Как мы уже писали, чтобы сдержать эпидемию коронавируса, Еврокомиссия решила использовать геолокационные данные пользователей - восемь европейских мобильных операторов уже согласились их предоставить.

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