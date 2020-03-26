ЕС столкнулся с серьезной проблемой в борьбе с коронавирусом – секретный доклад

Странам Европейского союза необходимо в 10 раз большее количество защитного оборудования и медицинской техники для борьбы с коронавирусом нового типа, чем могут обеспечить обычные схемы поставок. Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний документ Еврокомиссии (ЕК).

"Внутренние оценки ЕК показывают, что с помощью обычных схем поставок удастся удовлетворить только около 10% спроса. Несмотря на усилия ЕС (по организации снабжения медицинским оборудованием), ситуация с наличием приборов, в частности, аппаратов искусственной вентиляции легких, вызывает беспокойство", – говорится в документе.

Отмечается, что большинство стран – членов Евросоюза имеют ограниченные возможности для наращивания производства медицинского оборудования, и это может резко ухудшить ситуацию в том случае, если импорт техники не осуществляется быстрыми темпами.

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Кроме того, негативно сказывается и введение пограничного контроля между странами ЕС, что в свою очередь влечет за собой перебои с доставкой товаров первой необходимости, лекарств и медтехники.

"Недавние наблюдения показали, что время ожидания на границах стран превышает 24 часа даже для (транспорта, перевозящего) медицинское оборудование", - отмечает Еврокомиссия, подчеркивая, что особенно длинные очереди собираются на границах государств Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что Бельгия перед вспышкой коронавируса уничтожила резервный запас масок.

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