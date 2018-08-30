Европа потребовала от России немедленно освободить голодающего Сенцова

В Евросоюзе напомнили, что режиссер отказывается от пищи уже более 100 дней

Незаконно приговоренный в России к 20 годам колонии по сфабрикованному делу о терроризме украинский режиссер Олег Сенцов должен быть немедленно освобожден.

Об этом идет речь в заявлении Постоянного представительства Евросоюза при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Twitter со ссылкой на выступление делегации ЕС на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"ЕС призывает Россию немедленно и без всяких условий освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который уже более 100 дней голодает в знак протеста против лишения свободы украинских политических пленников Россией", – сказано в заявлении.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен состоянием здоровья Олега Сенцова, который уже 108 дней продолжает голодовку. Эксперты ООН заявили, что жизнь Сенцова в неминуемой опасности и призвали российские власти освободить его.

Ранее стало известно, что экс-президент Польши Лех Валенса номинирует Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.

Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.