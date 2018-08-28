Сенцова номинируют на соискание Нобелевской премии мира

Экс-президент Польши Лех Валенса номинирует украинского режиссера Олега Сенцова, содержащегося в российской тюрьме, на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает RMF24.

"Накануне годовщины Польского августа 1980, который принес один из самых замечательных общественных движений "Солидарность" и начал мирные изменения, которые в результате принесли Восточной Европе свободу от тоталитарного строя, я становлюсь на защиту украинского режиссера Олега Сенцова", – заявил он.

"Я обращаюсь ко всем людям доброй воли по освобождению Олега Сенцова и номинирую его на соискание Нобелевской премии мира", – добавил Валенса, который сам является лауреатом этой премии.

Экс-президент Польши напомнил, что Сенцов на евромайдане выступал за Украину в демократической Европе, а затем – мирно противостоял аннексии родного Крыма Россией.

Валенса также отметил, что Сенцов "обращается с просьбой об освобождении всех украинских политических заключенных, задержанных Россией, не требуя свободы для себя".

"По моему глубокому убеждению, Олег Сенцов воплощает все идеалы, которые руководили и мной, когда я руководил моей мирной борьбой за будущее мира", – сказал Валенса.

Стоит отметить, что выдвигать номинации на соискание Нобелевской премии мира может достаточно широкий круг лиц, в том числе члены национальных парламентов и правительств разных стран. Лех Валенса как лауреат премии также может выдвинуть своего кандидата.

Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.

Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.