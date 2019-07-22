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Евросоюз признал парламентские выборы конкурентными и демократическими

22 июля, 23:52

ЕС советует украинским властям исправить недостатки перед началом местных выборов

Фото: REUTERS/Yves Herman
Фото: REUTERS/Yves Herman.

Европейский Союз, опираясь на оценки наблюдательной миссии ОБСЕ, признал выборы, прошедшие в Украине 21 июля, конкурентными и демократическими. Однако посоветовал устранить выявленные во время их проведения недостатки перед началом следующего избирательного цикла.

Об этом говорится в заявлении на сайте службы внешних действий Евросоюза, – пишет Укринформ.

"После президентских выборов в марте и в апреле, украинский народ снова предоставил мощный мандат для внедрения реформ в течение следующих пяти лет. Сейчас это — ответственность новой власти, – ответить на ожидания народа Украины", – говорится в сообщении.

Согласно предварительной оценке ОБСЕ / Бюро демократических институтов и прав человека, фундаментальные права и свободы были в целом соблюдены во время этих парламентских выборов. Кампания была конкурентной, а организация выборов была компетентной и эффективной.

Однако наблюдатели сообщили о случаях скупки голосов, о смешении деловых и политических интересов, которыми диктовалось освещение выборов в СМИ, как и о других злоупотреблениях, особенно в мажоритарных округах.

"Важно, чтобы украинская власть исправила отмеченные недостатки, на основе рекомендаций ОБСЕ / БДИПЧ, перед началом определенного электорального цикла, включая местные выборы", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее мы писали о том, кто прошел в парламент по партийным спискам

Также мы сообщали о том, кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК

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Тег выборы, нарушения, Верховная Рада, ЕС, ЦИК, парламентские выборы, местные выборы, выборы 2019

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Источник:

Укринформ

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