Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Евросоюз продлил "крымские санкции" против России

17 июня, 09:17

Европа очередной раз продолжила наказание в отношении Москвы за агрессию против Украины

Фото: facebook.com/eucouncil
Фото: facebook.com/eucouncil.

Совет Европейского Союза продлил санкции против России за аннексию Крыма, о чем ранее договорились послы ЕС в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей. Ограничительные меры будут действовать в отношении агрессора еще год. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что такое решение было принято на сегодняшнем заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел. Самое же решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня продление "крымских санкций" было одобрено послами Европейского Союза. В свою очередь в МИД Украины отреагировали на решение ЕС.


Отметим, что всего ЕС применил четыре вида санкций в отношении России, начиная с 2014 года. Кроме "крымских", действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины, также существует так называемый "украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами. Эти санкции также пересматриваются ежегодно. В последний раз решение по "украинскому списку" было принято 4 марта этого года, и санкции были продлены до 6 марта 2020 года.

Четвертый пакет – это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, которые впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода. В декабре 2018 года лидеры ЕС одобрили решение продлить срок действия санкций, которые истекали 31 января нынешнего года, еще на полгода. Ожидается, что санкции будут продлены на очередном саммите ЕС, который пройдет 20 июня в Брюсселе.

Также стоит напомнить, что Москву Запад наказывает не только за агрессию против Украины. Так, США расширяют работу над санкциями против "Северного потока – 2". Американские политики продолжают подавать законопроекты, которые больно ударят по проекту строительства российского газопровода.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, ЕС, санкции, Совет ЕС

Вы сейчас просматриваете новость " Евросоюз продлил "крымские санкции" против России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Санкции США ударили по Huawei: компания отменила презентацию нового продукта

Сегодня, 05:31

Глава потребительского подразделения компании назвал ситуацию "неудачной"

В Берлине сделали заявление о будущем санкций против России

14 июня, 15:00

Германия пытается оставаться в диалоге с Россией, в том числе экономическом

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

14 июня, 03:36

Законопроект предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию

У России появились проблемы с судостроением из-за санкций

13 июня, 14:30

Из-за ограничительных мер Норвегии верфь в Калининграде не может завершить строительство трех судов

Стало известно, какой будет погода в Украине летом

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

Как перестать потеть

Первый темнокожий депутат. Чем известен новый соратник Зеленского

Зеленский вышел в сеть во время выступления представителя в Раде

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Диетолог рассказала, стоит ли есть сало

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

50 способов перенести жару [инфографика]

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Сегодня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

У Зеленского определили, кто станет премьер-министром Украины

Сбежавшая в Россию опальная певица вернулась в Киев

Кардиологи изменили нормы артериального давления
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь