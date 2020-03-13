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Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины

13 марта, 14:35

Станислав Кожемякин

Визовый запрет и замораживание активов в отношении 175 человек и 44 организаций будет действовать еще полгода

Европейский союз, который в январе расширил санкции против России за выборы в аннексированном Крыму, продлил еще на полгода меры, которые были введены за нарушение территориальной целостности Украины и истекали 15 марта.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Визовый запрет и замораживание активов в отношении 175 сепаратистов и россиян и 44 организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, теперь официально продлены на 6 месяцев", – написал он.

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Эту информацию подтвердили и в институтах ЕС.

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"Решение о продлении состоялось. Скоро последует официальное коммюнике", – заявил дипломатический источник.

Напомним, в декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию"Проблема милитаризации Крыма и Севастополя, а также Черного и Азовского морей", призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить оккупацию территории Украины.

А ранее президент США Дональд Трамп также продлил на год срок действия санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией в Украине. Речь идет об ограничениях против РФ, принятых в сентябре 2018 года и еще администрацией президента США Барака Обамы в 2014 году.

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Россия ЕС Украина санкции против России

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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