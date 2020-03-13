Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины

Европейский союз, который в январе расширил санкции против России за выборы в аннексированном Крыму, продлил еще на полгода меры, которые были введены за нарушение территориальной целостности Украины и истекали 15 марта.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.
"Визовый запрет и замораживание активов в отношении 175 сепаратистов и россиян и 44 организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, теперь официально продлены на 6 месяцев", – написал он.
Эту информацию подтвердили и в институтах ЕС.
"Решение о продлении состоялось. Скоро последует официальное коммюнике", – заявил дипломатический источник.
Напомним, в декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию"Проблема милитаризации Крыма и Севастополя, а также Черного и Азовского морей", призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить оккупацию территории Украины.
А ранее президент США Дональд Трамп также продлил на год срок действия санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией в Украине. Речь идет об ограничениях против РФ, принятых в сентябре 2018 года и еще администрацией президента США Барака Обамы в 2014 году.
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