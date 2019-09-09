Фейгин: Сущенко запрещен въезд в Россию на 20 лет

Роман Сущенко / Фото: president.gov.ua

Журналисту Роману Сущенко, который попал под обмен пленными Украины с Россией, запрещен въезд на российскую территорию сроком на 20 лет.

Об этом сообщил "Укринформу" адвокат Марк Фейгин.

По его словам, указ президента РФ Владимира Путина по Сущенко нигде не опубликован.

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"Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный", – рассказал Фейгин.

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Напомним, после возвращения в Украину Сущенко рассказал о первом желании после освобождения. Журналисты "Сегодня" спросили бывшего узника Кремля, как он себя чувствует, и как ему было в российской неволе.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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